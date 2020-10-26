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26.10.2020 12:45
Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве преподавательницы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские следователи заявили о раскрытии убийства преподавательницы биохимии одного их технических вузов. Как сообщает Следственный комитет Северной столицы, по подозрению в совершении преступления задержан знакомый погибшей.

В Петербурге двое мужчин попытались убить подростка

По версии следствия, убийство произошло вечером 22 октября. В ведомстве полагают, что мужчина пришел домой к своей знакомой, они поссорились, и тогда гость задушил хозяйку.

Далее мужчина отрезал погибшей большой палец правой руки. В региональном СК говорят, что это было сделано с целью скрыть следы преступления. До этого звучала версия, что таким образом нападавший хотел разблокировать телефон преподавательницы.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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