После публикации "РГ" "У них отбирают дом" Нина Жванко еще раз попыталась найти правду в суде. Но представители местной Фемиды продолжают косоглазить. Фото: Владимир Аносов

Но прошло время, прошли выборы, отзвучали обещания "разобраться и решить вопрос по справедливости", улеглись страсти, и оказывается... что местную власть не особо занимает судьба несчастной семьи и детей. Более того, чиновники продолжают гнуть свою линию, что заставляет еще раз вернуться к этой поучительной истории. Ибо двойственность поведения человека, облеченного властью, всегда ведет к трагедии ни в чем не повинных людей.

Соседский ли спор?

Напомним и уточним суть истории, чтобы читатель ясно представил позицию местной власти. Три года назад на улице имени Лермонтова, 42, супруги Жванко приступили к строительству дома. (Он, кстати, так и стоит недостроенным, а Андрей и Нина вместе со своими двумя малышами продолжают жить у родственников.) Собрали все необходимые документы, в том числе и разрешение мэрии.

Но не успели лопату воткнуть в землю, как хозяева соседнего домовладения заявили, что закладывать фундамент они должны на расстоянии шести метров от межи. Пытаясь избежать конфликта, Андрей Жванко постарался максимально учесть соседские требования . Однако это не остудило соседский пыл.

Двойственность поведения человека, облеченного властью, всегда ведет к трагедии ни в чем не повинных людей

Вот цитата из их послания, направленного по разным адресам не только Краснодара, но и Москвы: "...сообщаю, что застройщиком Жванко А.В. по адресу Лермонтова, 42, ведется незаконное строительство многоквартирного дома с нарушением строительных, санитарных, а самое главное противопожарных норм. Требую, чтобы от принадлежащего мне домовладения какие-либо вновь возводимые постройки находились на расстоянии не менее шести метров".

Дальше еще интереснее. Разбираемся...

Дом Яковенко отделяет от границы участка всего около метра. Андрей Жванко заложил дом в 4,5 метров от нее.

Дом Яковенко отделяет от границы участка всего около метра. Андрей Жванко заложил дом в 4,5 метраов от нее. Другой сосед не возражал, что до его забора расстояние сократилось до 1, 7 метра и дал нотариально заверенное согласие.

Эта публикация вышла в "РГ" от 17.06.2020 года.

Казалось бы, все ясно и наглядно. Только сотрудники муниципального контроля мэрии смотрели на это другим лицом. Они не видят ни разрешения мэрии на строительство дома Жванко, ни возможных нарушений, допущенных при строительстве соседнего дома. Но... находят "смещение "пятна застройки", которое произошло из-за отступа от соседской межи. По мнению специалистов, это такое нарушение проекта, которое легко исправить, тем более в начальной стадии строительства. Однако чиновников мэрии Краснодара устраивал единственный вариант - снос объекта, который они почему-то окрестили "самостроем".

Судья Советского районного суда Краснодара Ольга Скрипка, объективно разобравшись в ситуации, указала в решении суда, что никаких непоправимых ошибок супруги Жванко не совершали, а выданное администрацией разрешение исключает сам факт самовольного строительства. И отказала администрации в удовлетворении заявленного иска о сносе строящегося объекта.

Чиновники же мэрии повернуть голову не желали и с завидным упорством стояли на своем, продолжая судиться с семьей Жванко и, как мы писали в предыдущей статье, находя понимание у некоторых судей и экспертов. Вопрос - почему? Ни интересы жильцов соседнего дома, ни тем более муниципалитета Жванко своим строительством не затронул. Да и жилье в 130 квадратных метров при всем желании многоквартирным особняком не назовешь... Но ларчик оказался прост. Как выяснилось, господин Яковенко не просто сосед Жванко, он своего рода предприниматель: он строит дома в частном секторе, что, собственно, и показала комплексная проверка прокуратуры после выхода предыдущей публикации в "РГ".

Диагноз от прокурора

Оказалось, на соседней улице Амурской господин Яковенко построил дом на земельном участке общей площадью 404 квадратных метра с отклонением от разрешительной документации.

На подходе еще одна новостройка - на улице Лермонтова, буквально через дом от их собственного жилища. И речь уже идет о безопасности будущих жителей. Цитирую материалы прокуратуры Карасунского административного округа Краснодара: "по итогам проверки подтвердились доводы в части несоблюдения противопожарных разрывов... в нарушение требований ст. 28.1 КоАП РФ протокол об административном правонарушении в отношении Яковенко Н.А. после окончания проверки не составлялся, предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности не выдавалось". Но это еще цветочки.

А вот ответ из прокуратуры края. И.о. начальника отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики Ирина Киселева сообщает о нецелевом использовании земельных участков: "Установлено, что Яковенко Н.А. на земельном участке по ул. Волжской, 54 / ул. Амурская, 63 возведен объект капитального строительства в отсутствие разрешительной документации, что послужило основанием для обращения администрации города в суд о сносе самовольной постройки. Решением Советского районного суда, оставленном без изменения апелляционной и кассационной инстанциями, в удовлетворении искового заявления муниципалитету было отказано".

Вот он, всемогущий двуликий Янус! И все, так сказать, "по-честному", по букве закона...

Эксперт по вызову

После публикации "РГ" в деле Жванко разбился вдребезги и такой аргумент мэрии, как экспертиза, проведенная в ходе прошлого судебного процесса. Она почему-то названа повторной, хотя прежде никаких экспертных исследований по делу не проводилось. Эксперт указал в ней, что строящийся дом угрожает пожарной безопасности соседнего строения, расположенного на расстоянии почти шести метров.

Ни интересы жильцов соседей, ни тем более муниципалитета Жванко своим строительством не затронул. Но чиновники настаивают — снести

В официальном ответе, полученном Андреем Жванко из прокуратуры края, читаем: "По результатам проведенного исследования АНО "Центр по проведению судебно-экспертных исследований" сделаны выводы о том, что экспертом допущены грубые нарушения методик проведения экспертиз, халатное отношение к исследованию, некомпетентность по исследуемым вопросам, не исследованы в полной мере требования нормативных документов, которые существенно повлияли на результаты экспертизы и привели к формированию неверных выводов, изложенных в заключении ООО "Центр судебной экспертизы" от 22.04.2019 года подготовленного в рамках гражданского дела по иску администрации к Вам о сносе постройки. В результате анализа сделаны выводы об отсутствии нарушений противопожарных правил, и, как следствие, объект не угрожает жизни и здоровью граждан. Указанное также подтверждается актом экспертного исследования от 06.03.2020, выполненного начальником ФГБУ СЭУ ФПС "ИПЛ" по краю Федоренко М.В."

Косоглазие у Фемиды

Позиция чиновников мэрии в чем-то даже понятна. Их жизнь порой - это сцена, на которой разыгрываются самые разные спектакли и в которых они участвуют. Не хочешь играть роли, которые тебе добровольно-принудительно предлагают? Тебе быстро найдется замена, а ты останешься "не при делах". А вот логику кубанской Фемиды понять трудно. В одном случае суд может узаконить самострой, а в другом - пустить под снос строящийся для семьи с детьми дом. Семья Жванко после публикации "РГ" еще раз попыталась найти правду в суде. К тому времени на руках у них был акт судебно-экспертного учреждения Федеральной противопожарной службы "Испытательная лаборатория по Краснодарскому краю", согласно которому "противопожарные расстояния между объектом капитального строительства и соседними домами не нарушены". Подтверждалось это и материалами прокурорской проверки.

Но заявление супругов Жванко о пересмотре апелляционного определения по вновь открывшимся обстоятельствам снова попадает к судье Роману Шакитько, который до этого председательствовал в коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда, решившей снести дом Жванко по причине его якобы небезопасности. Казалось, на этот раз нет оснований для отказа в принятии к рассмотрению поданного заявления, но не тут-то было. Суд не остановило даже отсутствие супругов Жванко в зале заседаний. (У них неожиданно заболел ребенок. Не сумев дозвониться в крайсуд, супруги попросили представителя городской администрации передать их просьбу об отложении слушаний.) Роман Шакитько решил не откладывать рассмотрение. Увидев включенный магнитофон и корреспондента "РГ", лишь поинтересовался, кто санкционировал мое присутствие на процессе и с чьего разрешения веду аудиозапись. Впрочем, записывать-то было нечего: вернувшись из совещательной комнаты, куда удалился через несколько минут после начала заседания, судья огласил вердикт, который надо понимать так: в пересмотре его собственного решения - отказать.

Кто заказывает музыку?

Недавний разговор с мэром города Евгением Первышовым меня как бы обрадовал. Он заявил, что истории со сносом дома Жванко будет положен конец.

- Сносить ничего не будем и постараемся исправить эту ситуацию, - сказал он. - Соглашусь, что она не красит городских чиновников. Но злого умысла добиться любыми средствами сноса этого дома, уверен, не было. Просто, считаю, на автоматике сработал пресловутый административный ресурс. Зачастую наши специалисты обращаются с иском в суд, не вдаваясь в детали. Вот этот формализм хочу исключить из работы службы муниципального контроля.

И действительно, после вмешательства "РГ" и омбудсмена края в эту историю городские власти вроде бы сменили, что называется, гнев на милость. Представители администрации согласились отсрочить свои требования к семье Жванко о взыскании с них денежных средств "в связи с неисполнением судебного постановления, а также наложением ареста на их имущество и банковские счета". Речь тогда шла о взыскании почти 700 тысяч рублей (из расчета по две тысячи за каждый день просрочки) - весьма внушительная сумма для молодой семьи. Публикация в "РГ" даже стала предметом обсуждения на планерке, которая транслировалась в режиме онлайн. Глава города отметил, что через муниципальный контроль пытаются решать межсоседские споры и потребовал изменить алгоритм действий в подобных ситуациях. "На уровне округов необходимо создавать комиссии с участием депутатов. И если муниципальные интересы не затронуты, помогать людям договариваться друг с другом", - поставил задачу мэр.

Мэрия Краснодара не позволяет семье Жванко жить в собственном доме и воспитывать в нем детей. Фото: Владимир Аносов

И со всем этим я бы согласилась. Но развитие событий снова демонстрирует лик Януса. Для публичности одно лицо, для реальности другое. Несмотря на все заверения, представители мэрии не поддержали в суде заявление Жванко о пересмотре решения о сносе дома. А почему бы вообще мэрии в соответствии со ст. 153,8 ГПК РФ не заключить с семьей Жванко мировое соглашение? Ведь оно может быть заключено сторонами на любой стадии гражданского процесса, в том числе при исполнении судебного акта...

Хорошая новость

Все знают, что порой лишь гласность и вмешательство общественности помогают найти выход из тупика. Мы не теряем надежды, что так произойдет и в нашем случае. На днях стало известно, что печальная история Нины и Андрея Жванко попала в специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае "К вопросу о проблемах реализации гражданами права на жилище". Именно с описания их хождения по чиновничьим и судейским кабинетам начал свой доклад кубанский омбудсмен Сергей Мышак.

Как он пояснил, "работая с обращениями граждан, пришел к выводу, что в последнее время проблема нарушения прав человека в жилищной сфере наиболее остро стоит в Краснодаре. Так, в прошлом году к нему поступило 249 таких обращений, что на 23 процента больше, чем в 2018 году".

Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии гражданского процесса, в том числе при исполнении судебного акта...

Ссылаясь на 40-ю статью Конституции РФ, предписывающую обеспечение государством стабильного, постоянного пользования жилым помещением на законных основаниях, а также содействие в самостоятельном улучшении гражданами своих жилищных условий, Сергей Мышак напоминает, что органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны соблюдать требования Конституции, создавая условия для реализации гражданами права на жилище. При этом, отмечает он, органы местного самоуправления в Краснодарском крае нередко вольно трактуют, а порой и вовсе не считают эту норму обязательной к исполнению. Более того, констатирует омбудсмен, в последнее время некоторые органы местной власти предпринимают действия, в результате которых граждане могут лишиться своего жилья, зачастую единственного. Сергей Мышак надеется, что ответы на поставленные вдокладе вопросы помогут найти парламентарии.

Уполномоченный разместил специальный доклад на своем сайте, а также направил его председателю Законодательного Собрания края Юрию Бурлачко, главе Краснодарского краевого суда Алексею Шипилову и кубанскому прокурору Сергею Табельскому.

Прямая речь

Татьяна Москалькова , Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации:

- Право на жилище - конституционное право каждого человека в нашей стране. Оно одно из основных среди социально-экономических прав и свобод граждан.

Мне, а также Уполномоченному по правам человека в Краснодарском крае Сергею Мышаку стала известна история, которая рассказана в материале Татьяны Павловской. Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае направлял в адрес главы администрации города рекомендации рассмотреть вопрос об урегулировании судебного спора мирным способом. Но, к сожалению, этого не произошло.

В специальном докладе Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае "К вопросу о проблемах реализации гражданами права на жилище в городе Краснодаре" данный случай стал одним из основных примеров.

Мною была направлена кассационная жалоба в Верховный суд Российской Федерации. Мы следим за этой ситуацией и будем направлять обращения к органам власти, чтобы найти пути законного разрешения проблемы.

Подготовила Елена Яковлева