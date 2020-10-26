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26.10.2020 17:25
Рубрика: Общество

Студенты "Сириуса" отразили "кибератаку" на стадион "Фишт"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
В сочинском научно-технологическом университете (НТУ) "Сириус" завершилась образовательная программа по кибербезопасности в рамках Всероссийского студенческого соревнования "Кибервызов: Новый уровень". Финал прошел в формате киберучений на олимпийском стадионе "Фишт".

Двухнедельный учебный курс был посвящен информационной безопасности в финансовой сфере. В нем приняли участие 49 студентов - победителей из десяти городов России, сообщили "РГ" в пресс-службе "Сириуса". Участники изучали структуру российской финансовой системы и специфику банковской IT-инфраструктуры и кибератак на нее, познакомились с инновационными финансовыми технологиями, участвовали в панельных дискуссиях по трендам и рискам информационной безопасности в банковском секторе.

Фото: iStock
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"Подготовка высококвалифицированных специалистов в области информационной безопасности требует системной работы и постоянного развития, - рассказал ректор НТУ "Сириус" Роман Иванов. - Вместе с новыми технологиями появляются и новые киберугрозы, противостоять которым могут только обширные знания в сфере информационной безопасности. Наша задача создать в университете "Сириус" такую среду, в которой студенты получат все необходимое, чтобы стать действительно первоклассными и конкурентными специалистами. Информационные технологии и искусственный интеллект - одно из трех наших приоритетных направлений".

Лекции и практические занятия с участниками провели эксперты по телекоммуникациям, преподаватели в сфере информационной безопасности, а также сотрудники департаментов информационной безопасности, финансовых технологий и национальной платежной системы.

По легенде финального задания кибергруппировка создала новое вредоносное программное обеспечение, которое умеет опустошать банкоматы, заставляя их выбрасывать кассеты с купюрами. Киберучения стартовали у двух банкоматов на стадионе "Фишт", которые первыми оказались заражены вредоносным ПО. Первой задачу выполнила команда "Киберкринж", которая отразила хакерскую атаку за четыре часа двадцать минут.

В качестве награды победителям партнер киберучений стадион "Фишт" предоставил выигравшей команде возможность включить на стадионе музыку, подсветку и запустить компьютерную игру на медиаэкранах.

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