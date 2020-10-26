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26.10.2020 14:33
Рубрика: Происшествия

В Туапсе заключили под стражу участников драки со стрельбой

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Следственный отдел по Туапсе СКР по региону продолжает расследование уголовных дел об убийстве 30-летнего местного жителя (часть 1 статьи 105 УК РФ) и хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ). В отношении подозреваемых избраны меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, 24- и 30-летние жители Туапсе не поделили сферы влияния. Вечером 26 сентября этого года мужчины договорились встретиться около одного из домов на улице Карла Маркса, чтобы обсудить возникшие вопросы. К месту встречи прибыли знакомые 30-летнего местного жителя. Между оппонентами произошел конфликт, в ходе которого 24-летний обвиняемый нанес оппоненту несколько ударов ножом в область груди. В это время другие участники встречи совершили беспорядочные выстрелы в сторону обвиняемого и нанесли ему не менее трех ударов битой по телу.

Обоих оппонентов госпитализировали. Несмотря на оказанную медицинскую помощь 30-летний мужчина скончался в больнице из-за причиненных повреждений. Ранее 24-летнего обвиняемого арестовали.

Суд заключил под стражу троих подозреваемых. Правоохранители ведут поиск других участников преступления. Назначено проведение судебно-медицинских, генетических, химических и баллистической экспертиз.

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