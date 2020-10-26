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26.10.2020 10:56
Рубрика: Происшествия

Челябинская школьница ударила ножом сверстницу из-за мальчика

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области 15-летняя школьница ударила ножом сверстницу во время конфликта, возникшего из-за мальчика. Об этом "РГ" сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.

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- По предварительным данным, школьницы не поделили мальчика… Словесная перепалка, закончившаяся ударом ножа, произошла на глазах сверстниц, - рассказала омбудсмен. - Возникает очень много вопросов и прежде всего, где та грань, которую переходят дети, приступая от слов к действиям? Необходимо понять, что думают о конфликте друзья этих школьниц, их родители и педагоги. Подобные ситуации необходимо предотвращать. Завтра мы решили выехать на место и вместе разобраться в ситуации.

Как уже сообщала "РГ", конфликт, во время которого 15-летняя девочка ударила ножом 14-летнюю, произошел вечером 24 октября. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

В следственном управлении СК региона по факту ножевого ранения возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, предусматривающей наказание на срок до 10 лет лишения свободы.

По предварительной информации омбудсмена, обе девочки из благополучных семей.

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