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26.10.2020 13:50
Рубрика: Общество

На Урале заработал сервис такси по доставке врачей к пациентам

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
В Челябинске и Магнитогорске заработал новый сервис одного из агрегаторов такси по доставке врачей на дом к пациентам. Автомобили прикрепляются к медучреждениям, что по мнению властей, поможет разгрузить службы скорой помощи и неотложки. А организовать их работу помогла работающая в регионе федеральная компания, перечислившая в региональный фонд борьбы с СОVID-19 более 30 миллионов рублей, сообщили в понедельник в правительстве региона.

Всего планируется выпустить на линию 31 автомобиль: 19 - в Челябинске и 12 - в Магнитогорске. Их водители перед работой пройдут специальный инструктаж и получат необходимые средства защиты. Кроме того, специальными экранами будут защищены и рабочие места таксистов. А в случае их заболевания или ухода на карантин предусмотрена специальная страховка.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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- По сути, это обыкновенная работа, которую нам необходимо выполнять каждый день. Просто клиенты у нас сейчас - медики. Риск есть всегда. Зато теперь у нас вся необходимая защита с собой и мы обязательно ее используем, - пояснил один из первых вышедших в рейс водителей Дмитрий Саламатин.

Ранее первый вице-губернатор региона Ирина Гехт поделилась планами подключить такси к доставке пациентов на КТ. В связи с сезонным подъемом заболеваемости нагрузка на службу скорой помощи выросла в 2,5 раза, а время ожидания бригад для перевозки больных для компьютерного обследования достигло нескольких суток. Однако для упрощения алгоритма, такси прикрепили к поликлиникам и работать они будут с первичным звеном - участковыми терапевтами.

- По 15 вызовов на дом к пациентам пешком - это очень тяжело, - поделилась участковый терапевт челябинской горбольницы №3 Татьяна Лаврина. - Особенно, когда ты одет в респиратор и щиток. Благодаря такси мы сможем быстрее приезжать, отработать больше вызовов. А значит, кроме врачей удобство скоро оценят и пациенты.

Стоит отметить, что компания-благотворитель с самого начала пандемии помогает региону решить наиболее острые социальные проблемы: приобретала средства индивидуальной защиты для медиков, бесконтактные термометры, машины скорой помощи, экспресс-тесты и аппараты ИВЛ. В свое время передала областным властям и новую линию по производству одноразовых масок для снижения их дефицита. По словам заместителя министра здравоохранения Евгения Ванина, это реальный вклад бизнеса в борьбу с распространением нового вируса в масштабах всего региона.

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