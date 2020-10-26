Российский ученый прокомментировал наличие воды на Луне

Российских специалистов удивило сообщение от американских ученых о признаках присутствия воды на освещенной стороне Луны, которое подается как открытие.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова, о воде на освещенной стороне Луны российские ученые сообщали уже давно, но исследователи из США отказывались верить в такую возможность.

Эксперт пояснил, что соответствующие сведения были получены еще в 2009 году с помощью российского прибора LEND, который был произведен в кооперации с США и установлен на американском лунном спутнике LRO.

По словам ученого, американская концепция изначально заключалась в том, что вода на полюсах находится только в постоянно затененных кратерах.

"Когда мы начали наш эксперимент LEND на борту американского аппарата LRO, то мы увидели признаки воды не только в затененных кратерах, но и на регулярно освещаемой поверхности. Американцы считали, что там воды не может быть, а мы ее там увидели, написали статью, она опубликована в Science", - говорит эксперт.

По информации российских ученых, вода может находиться под тонким слоем лунного вещества.

Ранее сообщалось, что исследователи из США идентифицировали молекулярную воду на поверхности спутника Земли с помощью стратосферной обсерватории SOFIA. Также американские специалисты изучили так называемые холодные ловушки, в которых может находиться вода в замороженном виде.