СК предъявил обвинение замруководителя Московской таможни Цуканову

Заместителю руководителя Московской таможни Сергею Цуканову предъявлено обвинение в получении полумиллионной взятки. По версии следствия, в октябре 2020 года полковник получил денежные средства от некой торговой компании, которую в ведомстве не называют, сообщили корреспонденту "РГ" в СК.

Чиновник за такие деньги пообещал ускорить процедуру допуска сотрудников организации к товарам, которые были изъяты во время проводимой им же проверки.

Коммерсанты обратились с жалобой, и уже 22 октября под присмотром оперативников сотрудник компании передал Цуканову 500 тысяч рублей. Таможенник был задержан сотрудниками ФСБ с поличным.

Цуканов арестован до конца декабря. Если суд согласится с версией следствия, таможеннику грозит лишение свободы на срок до 12 лет и денежный штраф в размере до четырех миллионов рублей.