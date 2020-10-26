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26.10.2020 10:39
Рубрика: Происшествия

СК предъявил обвинение замруководителя Московской таможни Цуканову

Текст: Наталья Козлова

Заместителю руководителя Московской таможни Сергею Цуканову предъявлено обвинение в получении полумиллионной взятки. По версии следствия, в октябре 2020 года полковник получил денежные средства от некой торговой компании, которую в ведомстве не называют, сообщили корреспонденту "РГ" в СК.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Чиновник за такие деньги пообещал ускорить процедуру допуска сотрудников организации к товарам, которые были изъяты во время проводимой им же проверки.

Коммерсанты обратились с жалобой, и уже 22 октября под присмотром оперативников сотрудник компании передал Цуканову 500 тысяч рублей. Таможенник был задержан сотрудниками ФСБ с поличным.

Цуканов арестован до конца декабря. Если суд согласится с версией следствия, таможеннику грозит лишение свободы на срок до 12 лет и денежный штраф в размере до четырех миллионов рублей.

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