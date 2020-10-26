"Союзмультфильм" представил образ Зайца из новых серий "Ну, погоди!"

Киностудия "Союзмультфильм" представила окончательный визуальный образ Зайца для новых серий мультсериала "Ну, погоди!". Идеальное современное воплощение озорного героя выбрали из более чем 30 вариантов. Теперь осталось узнать, понравится ли новый образ героя зрителям?

По словам генерального продюсера "Союзмультфильма" Юлии Осетинской, они поставили перед собой непростую задачу: сохранить характерные и узнаваемые черты персонажа и одновременно сделать его более современным.

Итак, у обновленного Зайца остался тот же цвет глаз, а вот форма ушей изменилась и появилась модная прическа. Одет персонаж тоже будет по-другому, вместо привычного зеленого костюма голубая футболка, длинные штаны и модные кеды. Свой голос Зайцу подарит популярный шоумен Дмитрий Хрусталев.

Пару ему составит актер и шоумен Гарик Харламов, который, как стало известно ранее, озвучит Волка и подарит персонажу свой яркий и харизматичный тембр. Да и сам Волк помолодеет и переоденется в спортивную форму и белые кроссовки. Он также откажется от вредной привычки курить сигареты.

"Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца в противовес ему по контурам мягкий, округлый. Это, с одной стороны, очень милый персонаж, но не без присущих ему хитринки и находчивости", - приводит слова директора киностудии Бориса Машковцева ТАСС.

О перезапуске "Ну, погоди!" киностудия "Союзмультфильм" сообщила еще в ноябре 2019 года. В новой версии культового мультфильма, выполненного в технике 3D будет, будет 52 серии. Премьера намечена на зиму этого года.