Новости

В "Москва-Сити" пресекли незаконную торговлю алкоголем 15:44
Трамп призвал СМИ не замалчивать "ляпы" Байдена 15:38
Свердловским школам порекомендовали продлить каникулы до двух недель 15:34
АвтоВАЗ отстоял право на "4x4" через суд 15:30
"Краснодар" попросил РФС оценить судейство в матче РПЛ со "Спартаком" 15:28
Фергюсон вновь оскорбил Нурмагомедова 14:45
Роспотребнадзор закрыл "Известия Hall" за нарушения антиковидных мер 14:40
"Союзмультфильм" представил образ Зайца из новых серий "Ну, погоди!" 14:38
"Яндекс" опубликовал отчет о выдаче данных россиян по запросу властей 14:34
Песков назвал новой инициативой заявление Путина по ДРСМД 14:00
Курсанта, задержавшего в одиночку преступника, наградили медалью 13:50
Собянин открыл пятый резервный госпиталь в Москве 13:45
Голливуд снимает в Финляндии первый фильм на тему клонирования 13:34
В Кремле заявили о неуместности конкуренции в карабахском урегулировании 13:31
Лжецелители выманили у подростка ценности на 2 миллиона рублей 13:27
Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро 13:27
Названа стоимость самой дорогой в Москве "однушки" 13:24
В Кремле не стали давать советов Лукашенко 13:21
Путин предложил проверить комплексы США и НАТО в Европе 13:20
В новой Москве раскопали сооружения 200-летней давности 13:16
В Латвии заключенным разрешили посещать похороны родственников 13:11
В Нижнем Тагиле ритуальщик попытался скрыть тело жертвы в чужой могиле 13:02
Пласидо Доминго пригласили принять участие в заседании Совета по культуре 13:01
Сотрудника склада в Подмосковье задержали за кражу 164 мобильных телефонов 13:00
И.о. главы Киргизии объявил, что намерен уйти в отставку 12:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
26.10.2020 14:38
Рубрика: Культура

"Союзмультфильм" представил образ Зайца из новых серий "Ну, погоди!"

Текст: Наталья Лебедева
Киностудия "Союзмультфильм" представила окончательный визуальный образ Зайца для новых серий мультсериала "Ну, погоди!". Идеальное современное воплощение озорного героя выбрали из более чем 30 вариантов. Теперь осталось узнать, понравится ли новый образ героя зрителям?

По словам генерального продюсера "Союзмультфильма" Юлии Осетинской, они поставили перед собой непростую задачу: сохранить характерные и узнаваемые черты персонажа и одновременно сделать его более современным.

Фото: kinopoisk.ru
Новые серии "Ну, погоди!" покажут в Сочи на Новый год

Итак, у обновленного Зайца остался тот же цвет глаз, а вот форма ушей изменилась и появилась модная прическа. Одет персонаж тоже будет по-другому, вместо привычного зеленого костюма голубая футболка, длинные штаны и модные кеды. Свой голос Зайцу подарит популярный шоумен Дмитрий Хрусталев.

Пару ему составит актер и шоумен Гарик Харламов, который, как стало известно ранее, озвучит Волка и подарит персонажу свой яркий и харизматичный тембр. Да и сам Волк помолодеет и переоденется в спортивную форму и белые кроссовки. Он также откажется от вредной привычки курить сигареты.

"Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца в противовес ему по контурам мягкий, округлый. Это, с одной стороны, очень милый персонаж, но не без присущих ему хитринки и находчивости", - приводит слова директора киностудии Бориса Машковцева ТАСС.

О перезапуске "Ну, погоди!" киностудия "Союзмультфильм" сообщила еще в ноябре 2019 года. В новой версии культового мультфильма, выполненного в технике 3D будет, будет 52 серии. Премьера намечена на зиму этого года.

Культура Кино и ТВ Анимация

Главное сегодня

Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Эксперты оценили, когда Россия выйдет на плато по COVID-19
Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро
Способное достроить "Северный поток-2" судно отправилось к месту работ
Премьер Японии пообещал поставить точку в территориальном споре с Россией
"Ночь искусств" в Москве пройдет в онлайн-формате
"Би2" возродили проект с российскими рок-звездами "Нечетный воин"