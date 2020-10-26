"Союзмультфильм" представил образ Зайца из новых серий "Ну, погоди!"

По словам генерального продюсера "Союзмультфильма" Юлии Осетинской, они поставили перед собой непростую задачу: сохранить характерные и узнаваемые черты персонажа и одновременно сделать его более современным.
Итак, у обновленного Зайца остался тот же цвет глаз, а вот форма ушей изменилась и появилась модная прическа. Одет персонаж тоже будет по-другому, вместо привычного зеленого костюма голубая футболка, длинные штаны и модные кеды. Свой голос Зайцу подарит популярный шоумен Дмитрий Хрусталев.
Пару ему составит актер и шоумен Гарик Харламов, который, как стало известно ранее, озвучит Волка и подарит персонажу свой яркий и харизматичный тембр. Да и сам Волк помолодеет и переоденется в спортивную форму и белые кроссовки. Он также откажется от вредной привычки курить сигареты.
"Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца в противовес ему по контурам мягкий, округлый. Это, с одной стороны, очень милый персонаж, но не без присущих ему хитринки и находчивости", - приводит слова директора киностудии Бориса Машковцева ТАСС.
О перезапуске "Ну, погоди!" киностудия "Союзмультфильм" сообщила еще в ноябре 2019 года. В новой версии культового мультфильма, выполненного в технике 3D будет, будет 52 серии. Премьера намечена на зиму этого года.