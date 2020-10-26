США продолжают угрожать Турции в связи с испытаниями С-400

В США в очередной раз раскритиковали Турцию за новый шаг к полномасштабному развертыванию зенитных ракетных систем С-400. Госдепартамент назвал испытания С-400 неприемлемыми.

Об этом пишет издание Military Times. В статье отмечают, что после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна провела испытания системы противовоздушной обороны С-400 и заявил, что Турция не собирается спрашивать на это разрешения у Америки, Пентагон нанес ответный удар.

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что министерство обороны США самым решительным образом осуждает испытание Турцией системы противовоздушной обороны С-400. В заявлении отмечается, что действующая система ПВО не соответствует обязательствам Турции как союзника США и НАТО.

Military Times пишет, что правительство США обеспокоено тем, что С-400 может быть использована Турцией для сбора данных о возможностях американского истребителя-невидимки F-35, и что эта информация окажется в руках России. В более широком смысле Вашингтон рассматривает это приобретение как пощечину НАТО.

США исключили Турцию из программы F-35 в 2019 году после приобретения С-400. Турция производила компоненты для F-35 и планировала закупить 100 истребителей-невидимок. США готовы смягчить свои условия, если Турция откажется от С-400. Однако издание делает вывод: Эрдоган, похоже, готов пойти дальше.