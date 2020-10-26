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26.10.2020 16:10
Рубрика: Культура

Стали известны все страны-участники "Евровидения"

Текст: Александр Алексеев
Стали известны все страны-участники "Евровидения". Об этом сообщили организаторы песенного конкурса. Неожиданностей не произошло. В "Евровидении"-2021 примут участие все страны, готовившиеся выступить в конкурсе нынешнего года, отмененного из-за коронавируса.

"Евровидение"-2021 снова пройдет в Роттердаме (Нидерланды). И в нем примут участие участники из тех же 41 стран.

Фото: AP Photo/ Sebastian Scheiner
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Причем, многие решили прислать исполнителей, готовившихся спеть и в этом году. Регламенту это не противоречит.

Но вот песни у всех них должны быть уже другими. Ведь, по условиям "Евровидения", соревноваться можно только с новыми номерами.

Официальным вещателем конкурса от России снова станет Первый канал. Нашу страну в 2020 году должна была представлять группа Little Big.

Музыканты не раз заявляли, что хотели бы написать песню и для будущего "Евровидения". Но пока имя российского участника еще не выбрано и не названо.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2021" Музыка с Александром Алексеевым

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