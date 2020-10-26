Стали известны все страны-участники "Евровидения". Об этом сообщили организаторы песенного конкурса. Неожиданностей не произошло. В "Евровидении"-2021 примут участие все страны, готовившиеся выступить в конкурсе нынешнего года, отмененного из-за коронавируса.
"Евровидение"-2021 снова пройдет в Роттердаме (Нидерланды). И в нем примут участие участники из тех же 41 стран.
Причем, многие решили прислать исполнителей, готовившихся спеть и в этом году. Регламенту это не противоречит.
Но вот песни у всех них должны быть уже другими. Ведь, по условиям "Евровидения", соревноваться можно только с новыми номерами.
Официальным вещателем конкурса от России снова станет Первый канал. Нашу страну в 2020 году должна была представлять группа Little Big.
Музыканты не раз заявляли, что хотели бы написать песню и для будущего "Евровидения". Но пока имя российского участника еще не выбрано и не названо.