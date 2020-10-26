Указ губернатора Свердловской области от 26 октября 2020 года № 589-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 №411-УГ, от 31.07.2020 №421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 №452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 №478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ и от 12.10.2020 № 541-УГ, следующие изменения:

1) подпункт 1 части второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

"1) проведение официальных и иных мероприятий, организуемых государственными органами, а также массовых культурных мероприятий на объектах физкультуры и спорта с количеством посетителей, не превышающим 50 процентов от вместимости объекта;";

2) часть вторую пункта 2 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1) проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта открытого типа с количеством посетителей, не превышающим 50 процентов от вместимости объекта, а также физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта закрытого типа без зрителей;";

3) в части первой пункта 10 слова "по 26 октября" заменить словами "по 9 ноября";

4) часть вторую пункта 10 после слов "по 26 октября 2020 года" дополнить словами ", с 27 октября по 9 ноября 2020 года";

5) дополнить пунктом 19-1 следующего содержания:

"19-1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, обеспечить принятие решений об увеличении продолжительности осенних каникул в общеобразовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, до 14 дней.

Рекомендовать профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, с 27 октября 2020 года осуществлять реализацию образовательных программ на основе использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







