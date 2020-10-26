Свою предвыборную агитацию Байден завершит в Джорджии

С заключительными заявлениями своей предвыборной кампании кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден выступит во вторник, 27 октября, в штате Джорджия. Об этом в эфире телеканала NBC News рассказала заместитель руководителя его предвыборного штаба Кейт Бедингфилд.

"Байден будет говорить о том, что мы можем объединить страну, что мы можем сплотиться, чтобы преодолеть этот кризис, а первый необходимый шаг к этому - принять участие в предстоящих выборах и проголосовать за лидера страны", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Это будет первой предвыборной поездкой Байдена в штат, жители которого на протяжении последних 28 лет ни разу не проголосовали за кандидата от демократов. В 2016 году в Джорджии победил Дональд Трамп с пятипроцентным преимуществом. Однако недавний опрос, проведенный CBS News и YouGov 20-23 октября среди 1102 избирателей при погрешности в 3,4%, показал, что в этом году кандидаты идут вровень - у них по 49%.

Ранее сообщалось о том, что Байден побил исторический рекорд трат кандидатов на телерекламу, вложив в нее рекордные 582 миллиона долларов. При этом его основной конкурент в борьбе за главный пост в стране, действующий президент США Дональд Трамп за последние два года потратил на свою избирательную кампанию 342 миллиона долларов. Напомним, всеобщие выборы в США состоятся третьего ноября.