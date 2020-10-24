Байден побил исторический рекорд трат кандидатов на телерекламу

Рекордные 582 миллиона долларов на телевизионную рекламу потратил кандидат в президенты США от демократов Джо Байден. Это больше, чем какой-либо другой претендент на высший государственный пост в истории Америки. Со ссылкой на исследование независимой компании Advertising Analytics пишет The Hill.

"Только за последнюю неделю на телевизионную рекламу кандидат потратил 45 миллионов долларов. При этом на продвижение Байдена еще остается 57 миллионов долларов оплаченного телевизионного времени", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

По данным аналитиков, конкурент Байдена и действующий президент Дональд Трамп за последние два года потратил на свою избирательную кампанию 342 миллиона долларов. Именно они являются соперниками в борьбе за главный пост в США на предстоящих третьего ноября всеобщих выборах.

В минувший четверг Трамп и Байден встретились на заключительном раунде предвыборных дебатов, состоявшихся в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси). Как подсчитали эксперты исследовательской компании Nielsen, их в прямом эфире посмотрели 63 миллиона человек. Для сравнения, первая телевизионная встреча между кандидатами в президенты США привлекла внимание 73 миллионов зрителей.