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Рубрика: В мире

Байден побил исторический рекорд трат кандидатов на телерекламу

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Фото: AP Photo / Julio Cortez Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Фото: AP Photo / Julio Cortez
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Фото: AP Photo / Julio Cortez

Рекордные 582 миллиона долларов на телевизионную рекламу потратил кандидат в президенты США от демократов Джо Байден. Это больше, чем какой-либо другой претендент на высший государственный пост в истории Америки. Со ссылкой на исследование независимой компании Advertising Analytics пишет The Hill.

Фото: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
На заключительных дебатах Трамп говорил на 3,5 минуты дольше Байдена

"Только за последнюю неделю на телевизионную рекламу кандидат потратил 45 миллионов долларов. При этом на продвижение Байдена еще остается 57 миллионов долларов оплаченного телевизионного времени", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

По данным аналитиков, конкурент Байдена и действующий президент Дональд Трамп за последние два года потратил на свою избирательную кампанию 342 миллиона долларов. Именно они являются соперниками в борьбе за главный пост в США на предстоящих третьего ноября всеобщих выборах.

В минувший четверг Трамп и Байден встретились на заключительном раунде предвыборных дебатов, состоявшихся в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси). Как подсчитали эксперты исследовательской компании Nielsen, их в прямом эфире посмотрели 63 миллиона человек. Для сравнения, первая телевизионная встреча между кандидатами в президенты США привлекла внимание 73 миллионов зрителей.

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