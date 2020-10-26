Трамп: Вакцина переломит ситуацию с пандемией коронавируса в США

Коронавирус отступит, когда начнется массовая вакцинация населения. "Мы близки к тому, чтобы переломить ситуацию, но вакцина ускорит это", - заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Нью-Гэмпшир.

Говоря о препарате, который сейчас проходит испытания, американский лидер пообещал, что "он будет доставлен быстро". Напомним, что во время политических дебатов 23 октября хозяин Белого дома сказал, что вакцина появится в течение нескольких недель.

А вот главный инфекционист США Энтони Фаучи не разделяет оптимизма Трампа. По словам специалиста, первое время прививки от COVID-19 будут делать только тем, кто входит в группу риска. Массовая же вакцинация начнется в лучшем случае весной следующего года.