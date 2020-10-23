Трамп: США объявят о готовности вакцины от COVID-19 в течение недель

Вакцина от коронавируса будет готова в течение нескольких недель. Об этом заявил нынешний президент США Дональд Трамп на дебатах со своим оппонентом, кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом. Центральные телеканалы страны ведут прямую трансляцию встречи.

"Вакцина идет, она готова, ее объявят в течение недель. И она будет распространена среди американцев", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Среди производителей вакцин, чья продукция может быть одобрена, Трамп назвал компании J&J, Moderna и Pfizer. Власти США инвестировали в эти проекты свыше 12 миллиардов долларов. Ранее американский лидер обвинил своего соперника Джо Байдена в том, что в случае его победы создание вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в стране замедлится.

Добавим, что заключительный раунд теледебатов в эти минуты проходит в Университете Белмонт в Нэшвилле. Первый состоялся в конце сентября. Трамп и Байден тогда скатились к взаимным обвинениям в адрес друг друга и фактически не обсудили большинство из шести заявленных тем. Львиная часть дискуссии была посвящена пандемии коронавируса и медицинским проблемам.

Всеобщие выборы в США назначены на третье ноября. В борьбе за главный пост в стране сойдутся нынешний глава республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.