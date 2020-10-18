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Рубрика: В мире

Трамп: В случае избрания Байдена создание вакцины в США замедлится

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника на предстоящих выборах главы государства от демократов Джо Байдена в том, что в случае его победы создание вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в стране замедлится. Об этом американский лидер заявил на встрече со сторонниками в штате Мичиган.

Фото: AFP/JIM WATSON
Находившийся в самолете Байдена сотрудник заболел COVID-19

"Байден закроет страну, отсрочит создание вакцины и, тем самым, продлит пандемию", - приводит подробности ТАСС.

Ранее Трамп сообщал, что вакцина будет готова в США лишь после намеченных на третье ноября всеобщих выборов, поскольку процессу мешает политическая конъюнктура. До этого Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США объявило о том, что хочет ужесточить стандарты, которым должна соответствовать вакцина от нового коронавируса для ее одобрения регулятором. Трамп в ответ раскритиковал действия ведомства, обвинив его в политизированности.

Напомним, над созданием вакцин от коронавируса в стране работают сразу несколько компаний: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Merck, Moderna и Pfizer. Власти США инвестировали в эти проекты свыше 12 миллиардов долларов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, США лидируют среди стран мира по числу заболевших. Положительный тест на коронавирус получили уже свыше восьми миллионов американцев (8 101 940).

В мире США Выборы президента США-2020 Пандемия коронавируса COVID-19

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