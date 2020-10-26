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26.10.2020 14:13
Рубрика: Власть

В Госдуме надеются на здравый ответ Запада на заявление Путина по ДРСМД

Текст: Татьяна Замахина
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление главы государства о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Политик отметил ответственный подход российской стороны и выразил надежду на здравую реакцию Запада.
Фото: Анна Исакова/ТАСС Фото: Анна Исакова/ТАСС
Фото: Анна Исакова/ТАСС

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не будет вести развертывание новых ракет средней и меньшей дальности (РСМД) до тех пор, пока от размещения такого оружия в Европе воздержатся США. По словам Путина, Россия готова взять на себя обязательства не развертывать в европейской части ракеты 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования

Своим заявлением о приверженности мораторию на развертывание РСМД наземного базирования Путин в очередной раз продемонстрировал "ответственный подход в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями", заявил Слуцкий, которого цитирует его пресс-служба.

- Россия показывает таким образом, что против самой возможности создания предпосылок для нового ракетного кризиса в мире, - подчеркнул он.

Глава комитета добавил, что в этом вопросе "мяч снова на стороне США и их союзников по северо-атлантическому альянсу". Он выразил надежду на "здравый ответ от коллективного Запада на призыв российского лидера по встречным шагам со стороны НАТО".

Слуцкий призвал все стороны "взвешенно и осознанно" подойти к проблеме необходимости введения компенсационных мер после развала ДРСМД по вине Вашингтона.

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