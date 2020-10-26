В Госдуме надеются на здравый ответ Запада на заявление Путина по ДРСМД

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не будет вести развертывание новых ракет средней и меньшей дальности (РСМД) до тех пор, пока от размещения такого оружия в Европе воздержатся США. По словам Путина, Россия готова взять на себя обязательства не развертывать в европейской части ракеты 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО.

Своим заявлением о приверженности мораторию на развертывание РСМД наземного базирования Путин в очередной раз продемонстрировал "ответственный подход в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями", заявил Слуцкий, которого цитирует его пресс-служба.

- Россия показывает таким образом, что против самой возможности создания предпосылок для нового ракетного кризиса в мире, - подчеркнул он.

Глава комитета добавил, что в этом вопросе "мяч снова на стороне США и их союзников по северо-атлантическому альянсу". Он выразил надежду на "здравый ответ от коллективного Запада на призыв российского лидера по встречным шагам со стороны НАТО".

Слуцкий призвал все стороны "взвешенно и осознанно" подойти к проблеме необходимости введения компенсационных мер после развала ДРСМД по вине Вашингтона.