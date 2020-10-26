В Китае Tesla заставили объявить крупный отзыв из-за трещин в подвеске

Власти Китая заставили американского производителя электромобилей Tesla объявить в стране отзывную кампанию, которая касается 50 тысяч лифтбеков Model S и кроссоверов Model X. Причина - высокий риск поломки подвесок.

На сайте Государственного агентства Китая по регулированию рынка говорится, что под отзыв подпадают 30 тысяч проданных в стране Model S и Model X 2013-2017 годов выпуска: у них в рычагах передней подвески образуются трещины, которые могут привести к внезапному разрушению детали, что чревато ДТП и несчастными случаями.

Еще 20 тысяч попавших под кампанию машин - Model S и Model X выпуска 2013-2018 годов: у них возможна внезапная деформация рычага задней подвески, в отдельных случаях он может сломаться - тогда автомобиль потеряет управление, что также создает риск несчастных случаев.

В сообщении отмечается, что решение об отзыве принято после расследования аварий, которое провел китайский регулятор. По всей видимости, это первый случай, когда столь серьезный отзыв Tesla сначала объявила не в США и не в Европе.

Американское национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA) пока не сообщило, будет ли аналогичная мера принята в отношении указанных моделей и в США.