В WhatsApp можно будет покупать товары

Руководство социальной сети Facebook хочет, чтобы пользователи могли покупать товары прямо в приложении WhatsApp. Об этом сообщает портал Engadget.com.

Работает эта функция следующим образом: пользователь отправляет сообщение компании, а она, в свою очередь, присылает ему ссылку на каталог. Далее покупка осуществляется внутри приложения.

Предположительно, для транзакций будет использоваться платежная система Facebook Pay, которую социальная сеть начала тестировать в Бразилии в начале года. В будущем систему платежей планируют внедрить по всему миру.