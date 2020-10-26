Видео: преступник заехал заправиться, уходя от полицейской погони

WATCH LIVE: Only in LA. The driver in a police pursuit manages to stop at a gas station and fill up, apparently getting the cash discount, too. https://t.co/gpe5mIcgXd pic.twitter.com/wsNb00JIQG — NBC Los Angeles (@NBCLA) October 21, 2020

Представьте себе типичную погоню из американских боевиков: шоссе в пригороде Лос-Анджелеса, черная матовая Audi A4 с оторванным бампером, полицейские машины с мигалками, в небе кружит вертолет.

В какой-то момент водителю Audi удается оторваться от преследователей, и… тут у него заканчивается бензин.

Что произошло дальше, вы можете увидеть благодаря оператору телеканала NBC, снимавшего происходящее с вертолета.

Преступник (или подозреваемый - не будем забывать о презумпции невиновности) заезжает на заправку, бежит к кассе, после чего нетерпеливо заполняет топливный бак и смывается.

Даже такая фора не помогла полиции догнать беглеца, однако копы все-таки сумели проследить весь его путь до гаража. Удалось ли провести задержание, пока неизвестно. Зато известно, что преступник крайне "опасный" - мужчину подозревают в краже из супермаркета товаров для ремонта.