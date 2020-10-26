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26.10.2020 08:11
Рубрика: Легковые авто

Видео: преступник заехал заправиться, уходя от полицейской погони

Текст: Григорий Гомельчук

Представьте себе типичную погоню из американских боевиков: шоссе в пригороде Лос-Анджелеса, черная матовая Audi A4 с оторванным бампером, полицейские машины с мигалками, в небе кружит вертолет.

Фото: скриншот с www.yuotube.com
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В какой-то момент водителю Audi удается оторваться от преследователей, и… тут у него заканчивается бензин.

Что произошло дальше, вы можете увидеть благодаря оператору телеканала NBC, снимавшего происходящее с вертолета.

Преступник (или подозреваемый - не будем забывать о презумпции невиновности) заезжает на заправку, бежит к кассе, после чего нетерпеливо заполняет топливный бак и смывается.

Даже такая фора не помогла полиции догнать беглеца, однако копы все-таки сумели проследить весь его путь до гаража. Удалось ли провести задержание, пока неизвестно. Зато известно, что преступник крайне "опасный" - мужчину подозревают в краже из супермаркета товаров для ремонта.