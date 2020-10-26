Виктор Бондарев: Россия старается дать ДРСМД второе дыхание

Новости

Число закрытых на карантин школ в РФ снизилось с 113 до 42 21:46
Опубликовано письмо Михаила Ефремова к семье погибшего курьера Захарова 21:44
Ученые подтвердили наличие воды на Луне 21:24
Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны 20:38
Количество военнослужащих с коронавирусом увеличилось до 2747 человек 20:32
Назначен и.о. главы администрации Ялты 20:30
Минтруд предложил упростить для граждан процесс установления инвалидности 20:11
Делом об убийстве депутата в Выборге займется центральный аппарат СК 19:47
Истребитель Су-27 отогнал самолеты США и Германии от границ РФ на Балтике 19:46
Путин поручил разработать новый нацпроект 19:39
Путин поручил готовить медиков к телемедицине 19:28
Пожар у "Земли леопарда" проверят прокуроры 19:27
Володин предложил кабмину поддержать модернизацию городского транспорта 19:22
Мишустин одобрил предложение проработать меры против убыли населения 19:18
Путин поручил выдавать ипотеку на строительство частных домов 19:08
На поддержку малоимущих семей будут выделять 400 млрд рублей ежегодно 19:02
Путин поручил поддержать детей уклоняющихся от уплаты алиментов родителей 18:40
Вышел трейлер второго сезона сериала "257 причин, чтобы жить" 18:36
Правительство направит на программу сельской ипотеки более 4 млрд рублей 18:30
Володин рассказал Мишустину о доработке проекта нового бюджета 18:18
Режиссер ремейка "Ребекки" снимет сиквел "Мега" с Джейсоном Стейтемом 18:16
Почти 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале 18:15
"Звёздный крейсер "Галактика" перезапустят 17:50
Ученые рассказали о полезных свойствах томатного сока 17:46
Сергей Лавров провел переговоры со своим греческим коллегой 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
26.10.2020 20:52
Рубрика: Власть

Виктор Бондарев: Россия старается дать ДРСМД второе дыхание

Текст: Юрий Гаврилов
Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС Виктор Бондарев прокомментировал заявление президента РФ о готовности России не размещать в европейской части ракеты 9М729 в обмен на неразмещение странами НАТО ракет средней и меньшей дальности в Европе. По мнению сенатора, эта инициатива свидетельствует о нашем стремлении к разрядке напряженности.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Бондарев напомнил, что военная инфраструктура НАТО в Европе увеличивается. "Это не может не беспокоить не только Россию, но и все страны континента, - уверен сенатор. - Однако американцы, практически единолично принимающие решения в Северо-Атлантическом альянсе, продолжают эскалацию напряженности, не учитывая мнение не только России, но и своих партнеров по блоку. И необходимо что-то предпринимать, дабы остановить расширение НАТО и разрастание его вооружений в восточном полушарии и улучшить общеевропейский "климат".

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Константин Косачев: Пора создавать "коалицию мира"

По словам Бондарева, наша страна много раз пыталась спасти Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Но де-юре это сделать не получилось: США из него вышли под вымышленным предлогом. И сейчас, по сути, Россия старается де-факто дать этому Договору второе дыхание. "Это особенно важно в настоящее время, когда стала очевидной шаткость дальнейшей судьбы СНВ-3", - считает сенатор.

Между тем, Россия уже не раз доказала свою договороспособность и ответственность за поддержание международного мира. "Подчеркну и напомню, что радиус действия ракет 9М729 для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" составляет 480 километров, то есть она даже не подпадает под запреты денонсированного ДРСМД, - отметил сенатор. - Предлагая не размещать их в Европе, мы проявляем не только ответственность и договороспособность, но и великодушие", - считает Бондарев.

Он отметил, что наша обороноспособность обеспечивается мощной системой ПВО и ПРО, которую даже самые современные модификации американских ударных ракет не могут преодолеть. Поэтому отказ от 9М729 в европейской части не отразится на безопасности России и наших границ. "Естественно, мы не собираемся ни в чем поступаться нашими национальными интересами и соображениями безопасности. Только при условии, что американцы сделают встречные шаги, возможна реализация договоренности", - заявил сенатор.

Он подчеркнул, что, учитывая недоверие, существующее в российско-американских отношениях, Россия готова в очередной раз проявить инициативу по урегулированию конфликта. Наша страна предлагает взаимную проверку вызывающих озабоченность объектов: мы проверим комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками МК-41 на натовских базах в Европе на предмет нарушения договоренностей. И, со своей стороны, обеспечим условия для беспрепятственной проверки американскими экспертами российских ракет 9М729, уже размещенных в Калининградской области.

Это предложение Бондарев считает очень разумным. Его, по мнению сенатора, должны поддержать наши контрагенты, "если, конечно, они заинтересованы в улучшении двусторонних отношений и в деэскалации напряжённости в Европе".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США

Главное сегодня

Путин поручил выдавать ипотеку на строительство частных домов
Мишустин: В проект бюджета заложили индексацию пенсий выше инфляции
Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро
Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Верховный суд защитил права должников на единственное жилье