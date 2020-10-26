Виктор Бондарев: Россия старается дать ДРСМД второе дыхание

Бондарев напомнил, что военная инфраструктура НАТО в Европе увеличивается. "Это не может не беспокоить не только Россию, но и все страны континента, - уверен сенатор. - Однако американцы, практически единолично принимающие решения в Северо-Атлантическом альянсе, продолжают эскалацию напряженности, не учитывая мнение не только России, но и своих партнеров по блоку. И необходимо что-то предпринимать, дабы остановить расширение НАТО и разрастание его вооружений в восточном полушарии и улучшить общеевропейский "климат".

По словам Бондарева, наша страна много раз пыталась спасти Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Но де-юре это сделать не получилось: США из него вышли под вымышленным предлогом. И сейчас, по сути, Россия старается де-факто дать этому Договору второе дыхание. "Это особенно важно в настоящее время, когда стала очевидной шаткость дальнейшей судьбы СНВ-3", - считает сенатор.

Между тем, Россия уже не раз доказала свою договороспособность и ответственность за поддержание международного мира. "Подчеркну и напомню, что радиус действия ракет 9М729 для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" составляет 480 километров, то есть она даже не подпадает под запреты денонсированного ДРСМД, - отметил сенатор. - Предлагая не размещать их в Европе, мы проявляем не только ответственность и договороспособность, но и великодушие", - считает Бондарев.

Он отметил, что наша обороноспособность обеспечивается мощной системой ПВО и ПРО, которую даже самые современные модификации американских ударных ракет не могут преодолеть. Поэтому отказ от 9М729 в европейской части не отразится на безопасности России и наших границ. "Естественно, мы не собираемся ни в чем поступаться нашими национальными интересами и соображениями безопасности. Только при условии, что американцы сделают встречные шаги, возможна реализация договоренности", - заявил сенатор.

Он подчеркнул, что, учитывая недоверие, существующее в российско-американских отношениях, Россия готова в очередной раз проявить инициативу по урегулированию конфликта. Наша страна предлагает взаимную проверку вызывающих озабоченность объектов: мы проверим комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками МК-41 на натовских базах в Европе на предмет нарушения договоренностей. И, со своей стороны, обеспечим условия для беспрепятственной проверки американскими экспертами российских ракет 9М729, уже размещенных в Калининградской области.

Это предложение Бондарев считает очень разумным. Его, по мнению сенатора, должны поддержать наши контрагенты, "если, конечно, они заинтересованы в улучшении двусторонних отношений и в деэскалации напряжённости в Европе".