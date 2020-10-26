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26.10.2020 03:47
Рубрика: Общество

Врач подсказал способы проверки себя на коронавирус

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проверить свой организм на коронавирус можно несколькими способами. На выбор россиянам предлагается три исследования, рассказал инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра Евгений Тимаков.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Для определения болезни применяют мазок ПЦР и тесты, показывающие два разных вида антител. Каждое исследование эффективно, если его провести в правильное время. На первой стадии, когда человек только начинает заболевать, делать надо тест ПЦР. У вас возьмут мазок, который покажет, есть ли вирусная инфекция, очаги начала размножения и антигенный состав этого коронавируса", - цитирует медика радио Sputnik.

Тест ПЦР имеет смысл сдавать в первые 14 дней болезни, дальше надо проверять организм уже на антитела, которые формируются на 7-10 день болезни. Чтобы узнать, болел человек ранее или нет, сдается иммуноглобулин G. ПЦР-тест следует сдать и после болезни. Это не только контроль выздоровления человека, но и ответ на вопрос выделяет ли он еще вирус во внешнюю среду или нет? Если активного выделения вируса нет, то человек является незаразным, пояснил Евгений Тимаков.

Ранее эксперт предостерег от формального отношения к средствам индивидуальной защиты. Маска призвана стать барьером, который убережет организм от вирусов, а потому надевать ее "для вида" (на подбородок), никакого смысла нет. Так же как и пользы от маски, которая не прикрывает нос, или от той, которая носится неделями без дезинфекции (если речь идет о многоразовых масках).

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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