Зачем обновили Toyota Land Cruiser Prado

Популярный японский внедорожник прошел через легкий рестайлинг в конце жизненного цикла - почти невесомый, видимый только фанатам марки, а некоторые комплектации не изменились совсем. С какой целью Toyota обновила машину, которую и так хорошо покупают, - в нашем материале.

Toyota Land Cruiser Prado в "стопятидесятом" кузове продержалась на конвейере уже больше десяти лет, периодически меняя форму бамперов и фар, чтобы не выделяться в современном потоке. Последний раз - буквально только что, в 2017 году. Уже скоро, через год или два, текущий Prado сменит новое поколение, и вкладываться в устаревающую платформу японцы не готовы.

У младшего "Круизера" есть как достоинства, так и недостатки - владельцы жалуются на слабые двигатели (особенно дизель), скучноватый интерьер из простых материалов, архаичную мультимедийную систему, не самую лучшую шумоизоляцию и задние сиденья, которые не складываются в ровную поверхность. Зато многие отмечают хорошую проходимость рамного внедорожника с постоянным полным приводом и блокировками, комфорт на трассе, надежность и ликвидность - с учетом падения курса рубля автомобиль очень медленно дешевеет.

В Toyota слабые стороны модели понимают, и обновили то, что можно было сделать малой кровью - под капот Prado поставили доработанный дизельный мотор, который мы видели на Hilux и Fortuner, а в салон - мультимедийную систему (как на Corolla, Camry и RAV4). На элементах кузова появились метки T-Mark - защитная мера, которая поможет в поиске угонщиков и нехороших людей, которые разбирают чужие машины на запчасти. Снаружи почти ничего не изменилось, но об этом позже.

Фото: Пресс-служба Toyota

Сначала о главном - о моторе, который будет доступен для выбора начиная с версии "Комфорт". Это все тот же 2,8-литровый дизельный агрегат, но с доработанным турбокомпрессором, увеличенным давлением в топливной рампе и иным интеркулером. Мощность выросла до 200 л.c. (со 177), крутящий момент - до 500 Нм (с 450). Это все равно чуть меньше, чем при чип-тюнинге, зато официально и без последствий.

В движении плюс 23 силы воспринимаются как плюс 50 - флегматичный Prado наконец-то поехал. Особенно хорошо это видно при прямом сравнении на скорости, когда при старте на "раз-два-три" машина с обновленным двигателем с первой же секунды уходит вперед. Естественно, тяжелый рамный внедорожник даже со всеми выбранными спорт-режимами не стал спортсменом, но обгоны и старты со светофоров уже не вызывают такого раздражения. Разница в разгоне до 100 км/ч - секунды две, но из 10 секунд Prado все еще не выезжает.

Фото: Пресс-служба Toyota

Теперь о мультимедийной системе (доступна начиная с комплектации "Элеганс") - из медленной и устаревшей она стала чуть менее медленной и не настолько устаревшей. И кардинально новых решений ждать в этом поколении уже не приходится.

Размер дисплея увеличился с 8 до 9 дюймов, изменились операционная система и интерфейс. Впрочем, все это мы уже видели на других моделях марки. Со сменой "мультимедийки" Prado получил и Apple CarPlay с Android Auto - естественно, пока они работают через кабель. Камера заднего вида с низким разрешением осталась прежней. На месте осталось все остальное, начиная с трех крошечных кнопочек настройки часов на панели, заканчивая некоторыми спорными решениями в эргономике.

Немного о комфорте - из-за появления балансирного вала в двигателе на кузов и в салон передается меньше вибрации - как на ходу, так и во время прозябания в пробках. Теперь владельцев машины станут чуть реже называть трактористами, а число жалоб на шумоизоляцию снизится.

Фото: Пресс-служба Toyota

В экстерьере изменений почти нет - то есть физически они присутствуют, но заметят их только люди посвященные. Итак, хромированные элементы на кузове либо зачернили, либо затемнили, в задних фонарях сделали заводские черные вставки. Какого цвета стали колесные диски, тоже угадать легко. Весь этот заводской стайлинг - для владельцев комплектаций "Элеганс" и выше, то есть младшие версии "Классик", "Стандарт" и "Комфорт" внешне не изменились совсем.

Зато изменились цены, местами подорожание составило от 100 до 200 тысяч рублей. Прайс на версию "Комфорт" (новая мультимедийная система и обновленный дизель 2,8 литра) подрос до 3 563 000 руб, в случае с "Элеганс" (дизель, мультимедиа и темные акценты) - до 3 887 000 руб. Топовая комплектация теперь называется не "Люкс Safety", а "Black Onyx", ее отличают накладки на бампера и шильдики специальной серии, стоит она теперь в пятиместном исполнении с дизельным мотором от 4 716 000 руб. Семиместная - от 4 787 000 руб., без учета опций.

Обновление TLC Prado 2020 года стало совсем точечным - и в точках болевых. Сверхпопулярный среди покупателей дизель, тяговитый на бездорожье, но скучный на трассе, получил заряд бодрости, мультимедийная система стала шустрее и наконец-то подружилась со смартфонами, в свою очередь черные акценты, которые все так любят, теперь идут в базе, без обращения в тюнинг-ателье.

Prado остался все тем же универсальным солдатом, который не спасует перед поездкой в чисто поле, но и не будет выделяться на фоне других дорогих автомобилей у загородного ресторана. Его не берут за технологичность или особую динамику, его покупали, покупают и будут покупать за надпись "Land Cruiser" на брелке сигнализации.