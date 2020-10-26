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26.10.2020 20:16
Рубрика: Digital

Поддержка для цифры

Запущен сайт для получения ИТ-грантов
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8296)
Получить грант на цифровизацию теперь можно практически в один клик - на базе организации "Цифровая экономика" заработал ресурс, где собрана вся информация о конкурсных процедурах для получения финансирования.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Гранты - один из инструментов поддержки ИТ-отрасли в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". В этом году государство выделило на них 7,1 млрд рублей. На поддержку могут претендовать самые разные проекты, рассказал замглавы минцифры Максим Паршин. "Мы предлагаем до 20 млн рублей для стартапов и до 300 млн для крупных инициатив, направленных на цифровизацию бизнеса. При этом грант могут получить как разработчики ИТ-продуктов, так и компании, внедряющие цифровые решения", - пояснил он.

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Приоритет в этом году будет отдан проектам, развивающим удаленные сервисы, - телемедицину, образование, удаленные рабочие места, говорит Сергей Наквасин, замглавы организации "Цифровая экономика". Компания может пройти тест, который поможет определить, какая именно поддержка больше всего ей подходит. Всего их три - от фонда "Сколково" (до 80 млн рублей на внедрение отечественных решений), от Российского фонда развития информационных технологий (до 300 млн рублей на цифровую трансформацию производственных и управленческих процессов) и Фонд содействия инновациям (до 20 млн рублей на реализацию ИТ-стартапов).

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