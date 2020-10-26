Запущен сайт для получения ИТ-грантов

Гранты - один из инструментов поддержки ИТ-отрасли в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". В этом году государство выделило на них 7,1 млрд рублей. На поддержку могут претендовать самые разные проекты, рассказал замглавы минцифры Максим Паршин. "Мы предлагаем до 20 млн рублей для стартапов и до 300 млн для крупных инициатив, направленных на цифровизацию бизнеса. При этом грант могут получить как разработчики ИТ-продуктов, так и компании, внедряющие цифровые решения", - пояснил он.

Приоритет в этом году будет отдан проектам, развивающим удаленные сервисы, - телемедицину, образование, удаленные рабочие места, говорит Сергей Наквасин, замглавы организации "Цифровая экономика". Компания может пройти тест, который поможет определить, какая именно поддержка больше всего ей подходит. Всего их три - от фонда "Сколково" (до 80 млн рублей на внедрение отечественных решений), от Российского фонда развития информационных технологий (до 300 млн рублей на цифровую трансформацию производственных и управленческих процессов) и Фонд содействия инновациям (до 20 млн рублей на реализацию ИТ-стартапов).