Железняк: Россия не намерена скатываться в новое ядерное противоборство

Ранее Путин заявил, что Россия не будет вести развертывание новых ракет средней и меньшей дальности (РСМД) до тех пор, пока от размещения такого оружия в Европе воздержатся США. РФ готова взять на себя обязательства не развертывать в европейской части ракеты 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО, отметил он.

"Позиция России в отношении сохранения общеевропейской безопасности, которую четко сформулировал глава нашего государства Владимир Путин, свидетельствует о глубоком понимании нашей страной ответственности за судьбу мира на континенте", - заявил Железняк, которого цитирует его пресс-служба.

В России, по словам парламентария, ожидают "равноценный ответ со стороны наших западных оппонентов". "Сохранение коллективной безопасности - это улица с двусторонним движением", - подчеркнул он.

Депутат считает, что РФ, несмотря на деструктивные действия Запада, демонстрирует готовность к диалогу и открыта к выработке новых форм взаимодействия в целях сдерживания гонки вооружений.

"Сейчас крайне важно, чтобы западные оппоненты вдумчиво подошли к проблеме разрешения существующего кризиса недоверия и ответили готовностью к аналогичным российским мерам разрядки", - уверен он.

Железняк также напомнил, что в дополнение к современным средствам наблюдения, исключающим возможность сокрытия факта производства или испытания вооружений, Россия предлагает взаимные инспекции ракетных комплексов. "Встречный отказ НАТО от размещения запрещенных договором РСМД вооружений, который разрушили США, позволил бы сохранить стабильность в регионе и предотвратить гонку вооружений", - сказал он.

Железняк подчеркнул, что РФ никогда не нарушала взятых на себя обязательств и снова предлагает партнерам следовать достигнутым договоренностям в интересах мира и стабильности. "Не исключено, что после пролонгации договора СНВ-3 сторонам следует детально обсуждать дальнейшие совместные действия по сохранению ядерного баланса", - добавил политик.