"Звёздный крейсер "Галактика" перезапустят

Проект полнометражного фильма во вселенной культовой научно-фантастической франшизы "Звёздный крейсер "Галактика" (Battlestar Galactica) нашел сценариста.

Как передает THR, скриптом картины предстоит заняться Саймону Кинбергу, автору, среди прочего, "сольника" Темного Феникса из "Людей Икс", ставшего режиссерским дебютом Кинберга. Он же выступит продюсером.

Напомним, что Universal довольно давно уже носится с идеей освежить мир "Крейсера", на предмет чего привлекался Брайан Сингер, много, кстати, потрудившийся для "Людей Икс". И далее бесславно канувший - после гомопедофильского скандала. Также рассматривалась кандидатура Фрэнсиса Лоуренса.

Уточнено, что у Кинберга карт-бланш начать рассказывать истории BSG с нуля. Чем он до крайности обрадован.

"Звёздный крейсер "Галактика" - один из Святых Граалей научной фантастики, и я очень взволнован возможностью и привнести в серию что-то новое и отдать дань уважения тем, кто сделал франшизу столь знаковой и твердо стоящей на ногах", - отметил кинематографист. Поблагодарив студию за доверие.

Сроки реализации предприятия пока не обозначались.

Ранее сообщалось, что новым BSG-сериалом может заняться создатель "Мистера Робота" Сэм Эсмейл.