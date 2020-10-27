Депутат заявил о необходимости компенсации от организаторов геноцида

Решения по случаям, когда этнические группы, прежде всего, русские, украинцы и белорусы, становились жертвами геноцида, должны стать прецедентом. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, комментируя резонансное решение Солецкого райсуда Новгородской области, рассмотревшего дело о массовых расстрелах советских граждан у деревни Жестяная Горка в годы Великой Отечественной войны.

- Проблема геноцида мирного населения стала основой для возникновения, в частности, проекта "Подвиг народа", о котором мы говорим не первый год и в рамках которого осуществляются мероприятия, направленные на увековечение памяти о погибших мирных жителях Воронежской области в период войны. На территории Воронежской и Белгородской областей зверствовали нацисты - венгры, немцы. Документально зафиксированы факты уничтожения мирного населения - так же, как и факты организованного сопротивления оккупантам, - отметил он.

Сергей Гаврилов считает, что сейчас целесообразна организация региональных, "мини-нюрнбергских", трибуналов по геноциду во всех областях, оккупированных фашистскими войсками до 1944 года, на территории России, Белоруссии, Украины, Прибалтики.

- Должны быть названы виновные в преступлениях, признан факт геноцида, определен статус жертв, приняты политические и уголовные меры в отношении политических сил, которые заявляют, что они являются наследниками оккупантов, осуществивших геноцид, - подчеркивает он.

По мнению Сергея Гаврилова, России также нельзя забывать о захвате российского Севера и Дальнего Востока во время гражданской войны в период иностранной оккупации с 1918 по 1922 год.

- Тогда практиковалось массовое убийство населения, пытки, формирование концлагерей. Мы должны принять меры по предотвращению повторения этого в будущем и по восстановлению справедливости. Необходимо получение компенсации от организаторов геноцида, - уверен парламентарий.