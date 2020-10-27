Российский суд впервые признал геноцид советского народа нацистами

В Солецком районном суде Новгородской области, где рассматривается дело о массовых расстрелах советских граждан у деревни Жестяная Горка в годы Великой Отечественной войны, эти действия впервые признаны геноцидом.

О том, чтобы расстрел мирных жителей был признан военным преступлением против человечества и геноцидом национальных и этнических групп, суд попросил представитель прокуратуры. В суде согласились с этими доводами.

Рассмотрение дела об убийстве мирных жителей у деревни Жестяная Горка началось 22 октября. На судебных заседаниях зачитываются выдержки из архивов, показания свидетелей.

Концлагерь у Жестяной Горки действовал с 1942 по 1944 годы. Сюда привозили военнопленных, партизан и мирных жителей, в том числе и детей. Следователи нашли документы, подтверждающие, что спустя два-три дня после пребывания в лагере людей расстреливали.

Занималась этим так называемая "тайлькоманда", в которую входили выходцы из Латвийской ССР.

О массовых убийствах в Жестяной Горке в принципе знали и раньше. Местные жители еще в первые годы после окончания войны создали здесь стихийный мемориал.

Более того, информация о массовых расстрелах имелась и у правоохранительных органов, и были установлены имена многих карателей. Но, как прозвучало на судебном заседании, дело было сдано в архив в 1989 году, так как отсутствовали полномочия для привлечения этих людей к уголовной ответственности.

Сейчас с признанием юридического факта геноцида такие возможности появляются, хотя очевидно, что участников расстрелов уже нет в живых. Но, как было отмечено на судебном заседании, такие преступления не имеют срока давности.