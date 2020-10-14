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14.10.2020 11:25
Рубрика: Происшествия

В Новгородской области рассмотрят первое в России дело о геноциде

Текст: Ульяна Вылегжанина
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Сегодня Солецкий районный суд Новгородской области начнет первый в России процесс о признании массовых убийств в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу региональных судов.

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Предварительное судебное заседание стартует 14 октября в 15.30. Сегодня предстоит решить организационные вопросы, которые касаются порядка слушания дела.

Дело о геноциде мирных жителей в Новгородской области СК возбудил весной прошлого года. Тогда у деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области обнаружили массовое захоронение. Всего, по данным СК России, в годы оккупации нацисты расстреляли на этой территории свыше 2,6 тысячи мирных граждан.

Следователи установили, что массовые расстрелы проводила "тайлькоманда". В состав группы входили 33 карателя - сотрудники полиции безопасности и службы безопасности рейхсфюрера СС. Они были выходцами из Латвийской ССР. Руководил командой немецкий генерал Герцог Курт.

В мае 1945 года Курта взяли в плен советские войска, в 1947 году его осудил Военный трибунал Ленинградского военного округа. Умер Курт в мае 1948 года в лагере под Воркутой.

Осенью 2020-го прокуратура сообщила о направлении в Солецкий районный суд региона заявления об установлении факта геноцида в деревне Жестяная Горка. Предстоящий процесс будет иметь важное историческое значение.

Как пояснил РИА Новости старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, кандидат исторических наук Дмитрий Асташкин, если казни в Жестяной Горке признают геноцидом, это может дать толчок юридическому анализу преступлений нацистов в СССР.

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