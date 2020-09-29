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29.09.2020 10:13
Рубрика: Общество

Массовые убийства под Новгородом потребовали признать геноцидом

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

Прокуратура Новгородской области направит в Солецкий районный суд региона заявление об установлении факта геноцида в деревне Жестяная Горка. В годы оккупации на этой территории было расстреляно свыше 2,6 тысячи мирных граждан.

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Как сообщает Генпрокуратура России, в ходе расследования установлено, что в 1942 году с целью массового убийства граждан была сформирована "тайлькоманда", в которую вошли более 20 человек. Возглавляли эту структуру немецкие и австрийские офицеры, а непосредственно массовые убийства проводили выходцы из Латвийской ССР.

Также установлено, что организатором "тайлькоманды" был немецкий генерал Герцог Курт, в мае 1945 года он попал в плен и был осужден в 1947 году к длительному сроку заключения. Курт умер год спустя под Воркутой.

В релизе Генпрокуратуры отмечается, что бойцы "тайлькоманды" в течение 1942 и 1943 годов расстреливали и причиняли несовместимые с жизнью травмы мирным жителям, а также попавшим в плен бойцам Красной Армии. Также в районе Жестяной Горки группировка проводила незаконные аресты жителей окрестных деревень, людей изощренно пытали, а потом расстреливали. Тела убиты сбрасывались в ямы.

Фото: instagram.com/aviapoisk_dfo
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О том, что творилось в Жестяной Горке в годы оккупации, в Новгородской области знали от немногочисленных выживших жителей района. После окончания Великой Отечественной войны на месте расстрелов был создан стихийный мемориал. Несколько лет назад здесь начали работать поисковые отряды, которые подтвердили слова местных жителей о страшном прошлом этой местности.

Чтобы события в Жестяной Горке официально были признаны военными преступлениями и преступлениями против человечества, прокуратура Новгородской области и обращается в Солецкий районный суд. На рассмотрение суда будут предоставлены все материалы о расстрелах и пытках в деревне в годы оккупации.

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