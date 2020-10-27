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27.10.2020 09:44
Рубрика: В мире

Эксперт: Визит Лаврова создал позитивную повестку в отношениях РФ и Греции

Текст: Александр Гасюк
Состоявшийся накануне визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Афины создал позитивную повестку в отношениях России и Греции и дал возможность предметно обсудить оживление связей двух стран. У Москвы и Афин имеются определенные разногласия, которые, тем не менее, не должны оставлять место лишь теоретическому сотрудничеству. Такое мнение в беседе с корреспондентом "РГ" высказал старший научный сотрудник Международного центра европейских исследований (CIFE) в Ницце и преподаватель греческого Фракийского университета им. Демокрита Георгиос Дзогопулос.
Фото: EPA-EFE/ORESTIS PANAGIOTOU Фото: EPA-EFE/ORESTIS PANAGIOTOU
Фото: EPA-EFE/ORESTIS PANAGIOTOU

"Греции и России требуется честность и взаимопонимание для того, чтобы перезапустить отношения. Укрепление греко-американских связей и следование в Афинах внешнеполитической и инвестиционной линиям Евросоюза даже не обсуждаются нынешним греческим правительством. Кроме того, диверсификация энергомаршрутов, включая импорт сжиженного природного газа из США, осложняют реализацию энергетических планов России", - отметил эксперт.

Россия и Греция подписали меморандум о проведении Года истории двух стран

Вместе с тем, растущее влияние Москвы на развитие ситуации в важном для Греции регионе имеет большое значение для Афин. "В Средиземноморье Россия становится ключевым игроком, занимающим по вопросам ряда региональных конфликтов те же позиции, что и Греция, - говорит собеседник "РГ". - Очень важно и то, что Афины и Москва заинтересованы в объединении усилий в международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, ОЧЭС и Совет Европы".

Кроме того, у наших стран остается серьезный потенциал для наращивания объема торговли продукцией, не подверженной влиянию взаимных санкций ЕС и РФ, считает эксперт. Так, в прошлом году двусторонний товарооборот составил около 4,1 миллиарда евро (экспорт Греции в Россию 258 миллионов евро, а импорт российских товаров в Грецию - 3,8 миллиарда евро), тогда как в досанкционные времена он был почти в два раза выше.

Также, по словам Георгиоса Дзогопулоса, важное значение имеет и организация в 2021 году перекрестного Года истории России и Греции. Он приурочен к 200-летию начала греческой национально-освободительной революции, в результате которой Эллада освободилась от почти 400-летнего ига османов. Как сообщала "РГ" соответствующий меморандум в минувший понедельник подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и его греческий коллега Никос Дендиас.

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