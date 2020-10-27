Как прошел рабочий визит Сергея Лаврова в Афины

В рамках рабочего визита в Афины министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречи со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом, премьер министром Греции Кириакосом Мицотакисом и главой основной оппозиционной партии СИРИЗА Алексисом Ципрасом.

Центральной темой всех встреч стала ситуация в Восточном Средиземноморье. Собеседники министра в один голос осуждали "ведущую агрессивную политику" Турцию и призывали привлечь Анкару "к ответу".

Двусторонняя повестка тоже нашла свое отражение в диалогах. Греческая сторона посчитала приезд главы российского МИД хорошим поводом к "восстановлению отношений" с Москвой.

Встреча с греческим коллегой

В рамках своей встречи министры иностранных дел двух стран подписали Совместный меморандум о проведении Года истории Россия - Греция в 2021 году.

Дендиас подчеркнул, что Россию и Грецию связывает длительная дружба. Он напомнил, что первым правителем независимой Греции был выдающийся деятель министерства иностранных дел Российской империи Иоанн Каподистрия. "Мы не забываем, что Россия сыграла решающую роль в борьбе за освобождения нашего народа", - особо отметил греческий министр. Глава МИД Греции также выразил надежду, что в мероприятиях, посвященных 200-летию греческой революции, примут участие российские представители высокого уровня.

"Греция - один из наших весьма и весьма важных европейских партнеров, у нас многовековые тесные исторические, духовные связи, которые являются по-настоящему очень важным активом в наших отношениях, в том числе и на современном этапе, - отметил со своей стороны Сергей Лавров. - Мы подписали сегодня важный документ, который дает старт очередному крупному, масштабному культурно-гуманитарному проекту - Году истории Россия - Греция, который, надеемся, будет официально открыт в начале следующего года". Лавров выразил надежду, что эта инициатива окажется интересной не только историкам, но и широкой общественности обеих стран, особенно молодежи.

К делам насущным

Министры также обсудили двустороннюю повестки и региональные вопросы.

Дендиас подчеркнул важность укрепления двусторонних политических контактов двух стран. "Россия есть и останется неотъемлемой частью архитектуры европейской безопасности", - отметил он. Глава греческого МИД выразил надежду на продолжение сотрудничества с Россией в энергетической сфере. Министры коснулись вопросов двусторонней торговли, возможности увеличения инвестиций.

Дендиас не преминул выразить озабоченность по поводу дестабилизирующей роли Турции в регионе, которая, по его словам, стала "туристическим агентством для джихадистов". "Я с большим вниманием услышал от своего коллеги его анализ и подходы России к ситуациям в Ливии и Сирии", - подчеркнул он.

Со своей стороны, глава МИД России подчеркнул, что несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку двустороннее сотрудничество двух стран продолжается. Он поблагодарил Грецию за помощь в перевозке российских граждан, находившихся на греческой территории в начале пандемии коронавируса.

"У нас широкий уровень взаимопонимания по региональным и международным делам, - отметил министр. - Договорились продолжать контакты на международных площадках, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы и Черноморское экономическое сотрудничество".

Коснувшись проблемы взаимоотношений Афин с Анкарой, Лавров выступил за мирное урегулирование всех вопросов через диалог. "Мы провели заинтересованный обмен мнениями по ситуации в Восточном Средиземноморье, подтвердили свою позицию в пользу разрешения всех возникающих противоречий, в какой бы области они не проявлялись, посредствам диалога, в рамках международного права, - подчеркнул глава МИД России. - Говорили о Сирии, Ливии, рассказали о том, как мы взаимодействуем с другими международными игроками в целях продвижения урегулирования".

Лавров сообщил коллеге о той роли, которую Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ играет, чтобы стимулировать нагорно-карабахское урегулирование, начиная с немедленного прекращения огня.

"Мы весьма довольны итогами переговоров, - подчеркнул глава МИД России. - Я пригласил господина министра в очередной раз посетить Российскую Федерацию".

Беседа с премьером

После общения с Дендиасом Лаврова ждала встреча с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Мицотакис сразу же обрушился с критикой в адрес Анкары. "В ходе наших переговоров у меня будет возможность проинформировать вас о действиях соседней Турции, которая, к сожалению, нарушает международное право, подрывая мир во многих чувствительных частях карты, - отметил он. - Меня особенно беспокоит, что эти агрессивные действия прикрываются религиозной маской".

Коснувшись двусторонней повестки, Мицотакис подчеркнул, что членство Греции в ЕС и НАТО не мешает ей расширять отношения с Россией. "Приближается символическая годовщина 200-летия греческой революции, в которой ваша страна решительно нам помогла", - подчеркнул он. Премьер напомнил, что пригласил президента России Владимира Путина посетить Афины и принять участие в торжественных мероприятиях.

"Мы очень ценим российско-греческие отношения, которые уходят корнями вглубь веков, историческую и духовную близость наших народов, - отметил со своей стороны Лавров. - Активно поддерживаем ваше стремление достойно отметить предстоящую в следующем году двухсотлетнюю годовщину начала борьбы за независимость".

Он проинформировал премьера, что со своим греческим коллегой уже обсудил Восточное Средиземноморье. "Согласны с необходимостью как можно скорее принять меры для разрядки напряженности и перехода к урегулированию всех возникающих здесь проблем, - а их немало, - путем переговоров непосредственно между заинтересованными сторонами", - подчеркнул министр. Глава российского внешнеполитического ведомства заверил, что Москва готова всячески содействовать нормализации обстановки в регионе.

"Полностью согласен с вами, что попытки разыгрывать религиозную карту в геополитических играх крайне опасны, - указал министр. - Мы уже многие годы продвигаем в рамках ОБСЕ инициативу о том, чтобы признать не только антисемитизм, но и христианофобию, исламофобию предельно опасными явлениями".

Как отметил глава МИД РФ, прошедшие в Афинах переговоры лишний раз подтвердили, что членство Греции в Евросоюзе и НАТО никак не мешает развивать отношения с Российской Федерацией. "Хотелось бы, чтобы Евросоюз и НАТО тоже не мешали нам развивать отношения с Грецией", - подчеркнул он.

Оппозиция "на закуску"

В конце долгого рабочего дня главу российского внешнеполитического ведомства ждала встреча с лидером главной оппозиционной партии СИРИЗА, бывшим премьером Алексисом Ципрасом.

Здесь тоже не обошлось без обсуждения событий в Восточном Средиземноморье. Ципрас подчеркнул важность прекращения турецкой агрессии для возобновления переговоров для справедливого и прочного решения кипрской проблемы на основе резолюций ООН с выводом "оккупационных сил" с острова и отменой системы гарантий. Глава СИРИЗА поблагодарил Россию за ее стабильные позиции в кипрском вопросе.