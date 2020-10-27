Электромобили сравняются по цене с бензиновыми моделями в 2024 году

Издание The Guardian, со ссылкой на исследование банка UBS, сообщает, что к 2024 году электромобили сравняются по стоимости с аналогичным транспортом, использующим двигатели внутреннего сгорания. Исследование основано на детальном анализе аккумуляторных батарей семи крупнейших производителей.

Как известно, значительную часть стоимости электромобиля составляет батарея - от 25% до 40%. Именно поэтому бензиновый Volkswagen Golf в Великобритании стоит 31 000 долларов, а электрический Volkswagen ID.3 того же класса - уже 39 000. Но уже к 2022 году дополнительные расходы, требующиеся на аккумуляторную батарею относительно автомобилей с ДВС, уменьшатся до 1900 долларов, а к 2024-му исчезнут вовсе.

Сейчас цена является главным фактором, сдерживающим массовое внедрение электромобилей. Когда они подешевеют, автомобили с двигателями внутреннего сгорания начнут стремительно терять популярность. По прогнозам аналитиков, в 2025 году электромобили займут 17% от объема мирового рынка, а в 2030-ом на них придется уже 40% продаж. Снижение стоимости батарей сделает более популярными и гибридные модели.

Таким образом, производители, делающие ставку на традиционные автомобили с ДВС, рискуют остаться не у дел. Их вытеснят с рынка такие компании как Tesla или тот же Volkswagen, инвестирующий сейчас в "электрички" 33 миллиарда долларов.

Практически все производители аккумуляторных батарей сейчас находятся в Восточной Азии. LG Chem - в Южной Корее, Panasonic - в Японии, CATL - в Китае.

Это значит, что, когда производство автомобилей с ДВС сократится, свою работу потеряют десятки тысяч европейцев, занятых их сборкой. Поэтому европейское правительство собирается субсидировать строительство нескольких фабрик по производству аккумуляторов. В одной только Великобритании, чтобы трудоустроить будущих безработных, их нужно построить минимум восемь.