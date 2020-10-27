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27.10.2020 04:24
Рубрика: В мире

Эво Моралес займется разведением рыбы после возвращения в Боливию

Бывший президент Боливии Эво Моралес. Фото: AFP/JUAN MABROMATA Бывший президент Боливии Эво Моралес. Фото: AFP/JUAN MABROMATA
Бывший президент Боливии Эво Моралес. Фото: AFP/JUAN MABROMATA

После возвращения на родину экс-президент Боливии Эво Моралес намерен посвятить себя рыбоводству и профсоюзной деятельности. Об этом он заявил в интервью агентству France-Presse, отмечая, что учится сейчас разводить рыбу в бассейнах.

Интерпол отказался объявлять Эво Моралеса в розыск

Бывший боливийский лидер подчеркнул, что у него не будет должности в правительстве его соратника и избранного президента Боливии Луиса Арсе, победившего на выборах 18 октября. По словам Моралеса, он был приглашен на инаугурацию Арсе, которая состоится восьмого ноября. "Общественные движения все еще обсуждают эту тему. Решать, когда мне вернуться будут они", - цитирует ТАСС экс-президента.

Ранее суд в Боливии отменил действие ордера на задержание Моралеса, который был выдан по запросу прокуратуры, выдвинувшей в адрес бывшего главы государства обвинения в терроризме.

Напомним, в октябре 2019 года в Боливии прошли президентские выборы. Эво Моралес набрал 47,07 процента голосов, а его ближайший соперник - Карлос Меса - 36,51 процента. В итоге Меса отказался признавать победу оппонента. После обнародования результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки. На фоне беспорядков Моралес объявил о своей отставке и был вынужден уехать в Мексику. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.

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