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27.10.2020 15:12
Рубрика: Легковые авто

Ford: автоматизация производства не угрожает рабочим местам

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Достижение полной автоматизации производства для таких капиталоемких отраслей как автомобильное машиностроение вопрос лишь времени. С одной стороны, это поднимет эффективность производства на новый уровень, но с другой - угрожает многим тысячам рабочих мест.

Фото: Пресс-служба Ford.
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В концерне Ford Motor верят, что залог технологического прогресса - синергия человека и машины, и наилучших результатов в производстве по-прежнему удастся достигать при правильном совмещении факторов.

Как отметил в интервью изданию Ford Authority производственный директор Ford Motor Гэри Джонсон, в производстве всегда будет нужно человеческое прикосновение, когда люди садятся в машину и делают определенные вещи.

По его словам, технологический прогресс в компании направлен на повышение безопасности труда и увеличение качества продуктов, и без людей сборочные линии просто не смогут работать.

Концерн Ford является пионером в автоматизации производства в отрасли. Внедрение поточного производства в компании в 1914 году дало технологический рывок - сборка одного автомобиля требовала всего 1,5 часа, обеспечило лидерство Ford Motor на рынке на долгие годы и подняло благосостояние рабочих на небывалый прежде уровень.

#Ford