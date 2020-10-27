Ford: автоматизация производства не угрожает рабочим местам

Достижение полной автоматизации производства для таких капиталоемких отраслей как автомобильное машиностроение вопрос лишь времени. С одной стороны, это поднимет эффективность производства на новый уровень, но с другой - угрожает многим тысячам рабочих мест.

В концерне Ford Motor верят, что залог технологического прогресса - синергия человека и машины, и наилучших результатов в производстве по-прежнему удастся достигать при правильном совмещении факторов.

Как отметил в интервью изданию Ford Authority производственный директор Ford Motor Гэри Джонсон, в производстве всегда будет нужно человеческое прикосновение, когда люди садятся в машину и делают определенные вещи.

По его словам, технологический прогресс в компании направлен на повышение безопасности труда и увеличение качества продуктов, и без людей сборочные линии просто не смогут работать.

Концерн Ford является пионером в автоматизации производства в отрасли. Внедрение поточного производства в компании в 1914 году дало технологический рывок - сборка одного автомобиля требовала всего 1,5 часа, обеспечило лидерство Ford Motor на рынке на долгие годы и подняло благосостояние рабочих на небывалый прежде уровень.