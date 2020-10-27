Форум вузов инженерного профиля СГ стартовал в Минске

Новаторские традиции инженерной мысли объединяют свыше двухсот участников IX Форума вузов Союзного государства, который стартовал 27 октября в Белорусском техническом университете. Его организаторами совместно с БНТУ выступает и Нижегородский технический университет имени Алексеева при поддержке Постоянного комитета СГ и отраслевых министерств обеих стран.

Интерес к очередному штурму академических знаний в этом году, информирует БЕЛТА, проявили не только будущие специалисты из России и Беларуси, но и их коллеги из сотни учебных заведений государств Содружества, Германии, Китая, Латвии, Польши и Республики Корея.

Традиционные встречи представителей высшей школы, подтвердила на торжественном открытии мероприятия первый заместитель министра образования РБ Ирина Старовойтова, уже давно доказали свою эффективность. За истекшие годы, констатировала она, увеличилось взаимодействие специалистов по решению многих задач по подготовке инициативных кадров. А совместные инженерные площадки "позволяют увидеть новые идеи молодежи, и помогает их реализации".

Кстати, уточняет агентство, очередной форум вузов инженерно-технологического профиля сформирован из четырех секций и более десятка семинаров по различным направлениям развития науки и техники. Но основной его лейтмотив в этом году сконцентрирован на изучении "Арктики" - одном из важнейших направлений в развитии технологий. Руководители форума пояснили, что "в связи с активным ростом изучения и освоения Северного региона остро стал вопрос подготовки соответствующих кадров и инновационных технологий".

Буквально через полтора месяца, напоминают новостные порталы, белорусский вуз отпразднует свой вековой юбилей. И одна из секций форума символично названа в честь этого знаменательного события - "Столетие БНТУ", ведь именно с университета началась история национальной индустрии и технического образования.

Правда, из-за эпидемиологической обстановки форум будет проходить частично в онлайн-формате на платформе Microsoft Teams, где у каждой секции будет отдельная площадка для обсуждений, к которой сможет присоединиться любой желающий.

Скажем, участники секции, посвященной развитию инженерного образования в СГ, смогут обсудить основные подходы, тенденции и программы развития этого направления образования, открытие новых практико-ориентированных специальностей. А у участников секции "Молодежное инновационное предпринимательство", которая считается наиболее популярной, появляется уникальная возможность представить проект и побороться за звание автора лучшего молодежного стартап-проекта Союзного государства.