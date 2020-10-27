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27.10.2020 23:40
Рубрика: Легковые авто

Genesis показал премиальные кроссовер и седан для России

Текст: Дмитрий Катков
Фото: Пресс-служба Genesis Фото: Пресс-служба Genesis
Фото: Пресс-служба Genesis

В Москве прошла премьера сразу двух моделей корейского бренда Genesis - премиального подразделения Hyundai Motor. Журналистам показали новое поколение седана G80 и первый кроссовер марки GV80. Мероприятие состоялось в формате традиционной очной презентации с трансляцией в соцсетях. После выступления двух исполнителей с программой на полтора часа онлайн завершился, но информацией о самих автомобилях со зрителями не поделились.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Дизайн новинок, главной особенностью которых стала двухэтажная оптика, был раскрыт задолго до премьеры. Более того, западные издания уже успели провести первые испытания. Впрочем, автомобили для российского рынка будут отличаться от импортных - хотя бы тем, что собирать их будут на калининградском "Автоторе".

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Пока известно, что G80 и GV80 построены на одной платформе - обе машины будут иметь полный привод и обладать схожими системами и опциями. Седан предложат с двумя типами двигателей - оба бензиновые с турбонаддувом, один объемом 2,5 литра (249 л.c. и 422 Нм крутящего момента), второй - 3,5 литра (379 л.c. и 530 Нм крутящего момента). Для кроссовера будет предлагаться еще и трехлитровый турбодизель (249 л.c. и 588 Нм крутящего момента). Все моторы будут агрегатированы с восьмиступенчатым "автоматом".

Цены и дата начала продаж в России пока остаются тайной, но они точно не будут низкими. В конкурентах у G80 и GV80 - седаны и кроссоверы "большой немецкой тройки".

Фото: Пресс-служба Genesis
#Genesis