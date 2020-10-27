Главы МИД РФ и Беларуси провели телефонные переговоры

Министры иностранных дел РФ и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в республике и поддержку конституционной реформы со стороны Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД.

В ходе телефонного разговора руководители внешнеполитических ведомств Союзного государства "обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия", сообщается в заявлении, опубликованном на сайте МИД Беларуси.

Лавров и Макей также обсудили вопросы координации "действий на международных площадках, в том числе по вопросам контроля над вооружениями". Отмечается, что главы МИД двух стран рассмотрели ход подготовки совместного заседания коллегий двух ведомств, которое состоится 12 ноября 2020 года, а также согласование итоговых документов.