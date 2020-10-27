Власть
27.10.2020 21:55
Текст: Александр Гусаров

Главы МИД РФ и Беларуси провели телефонные переговоры

Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Антон Денисов/РИА Новости

Министры иностранных дел РФ и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в республике и поддержку конституционной реформы со стороны Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД.

Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS
Шойгу: Интенсивность учений НАТО у границ РФ и Беларуси не снижается

В ходе телефонного разговора руководители внешнеполитических ведомств Союзного государства "обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия", сообщается в заявлении, опубликованном на сайте МИД Беларуси.

Лавров и Макей также обсудили вопросы координации "действий на международных площадках, в том числе по вопросам контроля над вооружениями". Отмечается, что главы МИД двух стран рассмотрели ход подготовки совместного заседания коллегий двух ведомств, которое состоится 12 ноября 2020 года, а также согласование итоговых документов.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»