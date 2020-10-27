Хозяйка Tesla издевалась над угонщиками, пока ждала приезда полиции

Этот случай пример того, как технологии удалённого доступа могут помочь отыскать и немного поиздеваться над угонщиками электрокара Tesla.

Tesla Model 3 просигнализировала владелице Аннабель Бретт о том, что в салон её машины проникли. Бретт не растерялась и отправилась в погоню за злоумышленниками, по пути издеваясь над ними через приложение на смартфоне.

После того, как Аннабель получила уведомление через приложение Tesla Mobile, она отправилась в гараж, где не обнаружила своего электрокара. Приложение также позволяет отследить местоположение машины, чем и воспользовалась потерпевшая, поехав на автомобиле знакомого вместе с ним за угонщиками.

Опять же через Tesla Mobile Аннабель активировала режим "Valet Mode", который позволяет ограничить максимальную скорость на отметке 112 км/ч, а также включать и выключать свет, управлять электростеклоподъёмниками, клаксоном.

Такой психологической атаки преступники не выдержали, остановились и покинули Tesla Model 3. Они так спешили, что один из них оставил в электрокаре водительское удостоверение. Доказать, что оно принадлежит злоумышленнику не составит труда, ведь у машин Tesla есть режим "Sentry Mode", который включает запись окружающей обстановки в случае угрозы совершения неправомерных действий со стороны окружающих.