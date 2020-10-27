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27.10.2020 13:31
Рубрика: Легковые авто

Hyundai показала уникальный электрокар с системой зарядки от смеха

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Корейский автопроизводитель опубликовал первые фото нового электрокара, который имеет всего одно место - для водителя - и оснащён уникальной технологией увеличения запаса хода.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Дизайн новинки создавался с оглядкой на решения, продемонстрированные на Hyundai 45 Concept в 2019 году на автосалоне во Франкфурте. Кузов выполнен из экологически чистого материала - дерева.

В движение автомобиль приводится двумя моторами, которые позволяют развить скорость до 7 км/ч. Электрокар получил единственную в своём роде технологию Emotion Adaptive Vehicle Control (EAVC), благодаря которой запас хода можно увеличить благодаря хорошему настроению.

В ближайшее время Hyundai обещала рассказать больше подробностей о новинке, "которая предлагает уникальные возможности для самых молодых клиентов бренда".

Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai