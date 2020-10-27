Hyundai показала уникальный электрокар с системой зарядки от смеха

Корейский автопроизводитель опубликовал первые фото нового электрокара, который имеет всего одно место - для водителя - и оснащён уникальной технологией увеличения запаса хода.

Дизайн новинки создавался с оглядкой на решения, продемонстрированные на Hyundai 45 Concept в 2019 году на автосалоне во Франкфурте. Кузов выполнен из экологически чистого материала - дерева.

В движение автомобиль приводится двумя моторами, которые позволяют развить скорость до 7 км/ч. Электрокар получил единственную в своём роде технологию Emotion Adaptive Vehicle Control (EAVC), благодаря которой запас хода можно увеличить благодаря хорошему настроению.

В ближайшее время Hyundai обещала рассказать больше подробностей о новинке, "которая предлагает уникальные возможности для самых молодых клиентов бренда".