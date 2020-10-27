Через неделю после старта он разместит первое сообщение в своем аккаунте: "Приветствую всех землян с борта Международной космической станции! Меня зовут Иван Вагнер, я космонавт "Роскосмоса". 9 апреля вместе с Анатолием Иванишиным и Крисом Кэссиди на пилотируемом корабле "Союз МС-16" отправились на МКС... Моя первая космическая "командировка" продлится практически 200 суток, потому, по возможности, буду рассказывать о жизни на станции, делиться красотами Земли, которые я уже оценил...".

И он же, всего за два дня до возвращения с орбиты, проведет первый в своем роде сеанс прямой видео-конференц-связи с "Российской газетой", нашими героями и читателями - участниками проекта "Цепочка Памяти". Ответит на вопросы школьников, педагогов, своих земляков и журналистов. А перед этим обратится с приветствием к последнему ветерану 354-й стрелковой дивизии, бывшему фронтовому связисту Александру Константиновичу Дручкову ("РГ-Неделя" рассказывала о нем 18 сентября 2019 года в публикации "Жив связист - жива и связь").

И прямо с орбиты, в буквальном смысле на весь мир, пообещает вернуть на Землю штандарт 354-й дивизии, доставленный на борт МКС в год 75-летия Победы как символ воинской доблести и памяти о погибших героях - известных и безымянных, ставших навсегда однополчанами Неизвестного солдата.

Кто же он такой, космический визави "Российской газеты", и где его корни?

9 мая 2019 года. Связист Александр Дручков и штандарт 354-й дивизии в Бессмертном полку. Фото: Александр Емельяненков

Тайга, бокситы и ракеты

Иван Вагнер родился 10 июля 1985 года в поселке Североонежск Плесецкого района Архангельской области. Это 950 километров к северу от Москвы и 250 - к югу от Архангельска. Рядом - река Онега, которая течет на север и впадает в Белое море. И там же, посреди архангельской тайги - испытательные и стартовые площадки ракетодрома Плесецк, который стали называть космодромом уже после того, как в семье Виктора и Светланы Вагнер появился сын Иван. А до того, на рубеже 70-80-х годов, будущее этих мест связывали совсем не с космосом.

Еще до войны геологи открыли здесь большие залежи бокситов - руды для производства алюминия. В 1968-м начали строить рудник и жилой поселок - с таким прицелом, чтобы через 7-8 лет запустить тут большой горно-обогатительный (глиноземный) комбинат, а рядом возвести город-спутник. Было утверждено и его название - Северороссийск.

По расчетам, к 1985 году в новом городе должны были проживать 50 тысяч человек, а еще через 15 лет - уже 100 тысяч. К Северороссийску отошли бы функции административного центра всего Плесецкого района Архангельской области, а приток сюда работающих вместе с членами семей прогнозировали в 135 тысяч человек - со всего Советского Союза.

Проект гигантской стройки был включен в план очередной пятилетки. И что особенно важно: помимо СССР в него включились по линии СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) еще два государства - Венгрия и Болгария. В ответ тогдашние власти в Будапеште и Софии планировали получать из России столь необходимый для промышленности алюминий.

Если бы все срослось, к тогдашнему имиджу Архангельской области как "всесоюзной лесопилки" мог добавиться алюминиевый блеск. Но - не срослось.

Реки - на север, деньги - на юг

Случилось так, что у бокситов из архангельского Поонежья обнаружился конкурент в Африке, в социалистической (как в те годы писали) Республике Гвинея-Бисау. Для рулевых советской экономики и тех, кто определял в те годы курс внешней политики СССР, африканский вектор оказался предпочтительней, и деньги из бюджета потекли не на север, как ожидалось, а строго на юг. Под бокситы из Гвинеи-Бисау в порту Николаева на Украине были возведены специальные причалы, и там же, в Николаеве, построен глиноземный комбинат - крупнейшее по тем временам предприятие цветной металлургии.

После распада СССР глиноземный завод-порт под Николаевом был приватизирован, несколько раз менял владельцев, и в октябре 2017-го перешел от РУСАЛа к швейцарской компании-трейдеру...

Еще неизвестно, кому повезло

А как же российский север и найденные там бокситы? К середине лета 1985 года, когда в Североонежске родился будущий российский космонавт-123 и когда мне самому там довелось побывать, успели возвести лишь полтора десятка многоэтажных домов. В ограниченном объеме бокситовую руду продолжали добывать. Но вместо обещанного производства дорогого галлия и дефицитного ванадия открыли карьер базальтового камня, завезли мощные дробилки и стали производить щебень - разного калибра и назначения.

В поселке из полутора десятка домов действовали детский сад и школа, в которую с 1992-го по 2002-й исправно ходил Ваня Вагнер. По словам учившей его с первого по восьмой класс Галины Владимировны Старициной, очень упорный и целеустремленный молодой человек. Бокситы и все происходящее в карьере рядом с поселком, где работал отец, влекли мальчишку гораздо меньше, чем новости от соседей с космодрома Плесецк и рассказы тех, кто смог побывать на ракетных пусках. Это в итоге и определило выбор.

...Теперь мы знаем: орбита МКС не позволяет рассмотреть из космоса в деталях те места на севере России, где родился Иван Вагнер. Но лоскуток на западе Африканского континента под названием Гвинея-Бисау попасть в объектив фотокамеры мог. Хотя бы один должен увидеть, чтобы сказать и показать другим: растерзанная, взрытая карьерами земля и лунные пейзажи пустых отвалов вокруг не стоят тех богатств, что по-варварски добыты.

И пусть себе течет Онега к Белому морю, не зная тех бед, что приняла на себя еще более ранимая река Золотица. В ее верховьях, куда прежде заходила на нерест семга, теперь гигантская воронка-карьер, где открытым способом добывают алмазы. Из местных жителей никто от этого богаче не стал. А бриллиантовые короли свои лица скрывают. И космос - точно не для них.

Встречи и прощания

"Фаворы" сменяют "Иркутов"

"Эй, Серега, я вижу твою ракету из космоса" - написал Иван Вагнер в своем аккаунте "ВКонтакте", когда удалось заснять стартующий с Байконура "Союз МС-17" с экипажем Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и Кэтлин Рубинс. "Фаворы" - позывной идущего на смену экипажа - добрались до МКС за рекордные три с небольшим часа. Вместе с ними сдававшие вахту "Иркуты" провели на станции еще семь суток. Передавали-принимали бортовую документацию, упаковывали в обратную дорогу результаты научных экспериментов, сообща разбирались с мелкими неполадками, то и дело возникавшими в модулях российского сегмента МКС. А в среду, 21 октября, распрощались - в ночь на 22-е "Иркутам" предстояло возвращение.

И вдогонку кто-то из Сергеев - Кудь-Сверчков или Рыжиков - уже, возможно, написал: "Привет, Ваня! Мы следили с орбиты за вашей посадкой. Поздравляем! До встречи на Земле!"