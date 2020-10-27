Kia перезапустит бренд с новым логотипом в начале 2021 года

Марка Kia реализует стратегический план по выпуску автомобилей с электрическими двигателями, он называется Plan S, об этом в интервью Automotive News заявил исполнительный директор компании Хо Сун Сон.

Сон хочет изменить имидж Kia, чтобы ее машины воспринимались как "более динамичные, стильные и креативные", в продуктовой линейке бренда будет сделан сильный акцент на электромобили.

До 2025 года Kia обещает выпустить 11 чистых электромобилей, на эту цель направят инвестиции общей суммой 25 млрд долларов.

"С новым позиционированием мы будем пытаться привлечь новых покупателей", - заявил директор корейской компании в интервью.

Электромобили Kia будут опираться на новую модульную платформу Electric-Global Modular, созданную в концерне Hyundai Motor, в состав которого входит компания. Kia ожидает, что к 2025 году на электрические машины будет приходиться 20% сбыта фирмы.

Частью новой стратегии также является смена фирменного товарного знака. Новая эмблема представляет собой написанное без разрывов название бренда.

Графика отрисована с нарочитой симметрией вертикальных линий всех трех букв и диагональных линий букв K и A. Обрамления в виде овала больше не будет. Новый логотип впервые показали на концептуальном кроссовере Imagine by Kia, показанном на автосалоне в Женеве в марте 2019 года. В феврале 2020 года он был запатентован. На серийных автомобилях такой значок появится в 2021 году.