Комитет по безопасности одобрил законопроект о полиции

Комментируя законопроект, председатель комитета Василий Пискарев отметил, что предложенные поправки учитывают правоприменительную практику и помогут усовершенствовать деятельность полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений.

- Концепция поддержанного сегодня комитетом законопроекта была также одобрена в ходе проведенного несколько дней назад "круглого стола" с участием правозащитников, представителей адвокатского сообщества, депутатов и сенаторов, а также Уполномоченного по правам человека в РФ, - сообщил он.

При этом в комитете видят необходимость более четко прописать некоторые положения законопроекта, добавил парламентарий. Это необходимо, чтобы исключить возможность нарушения конституционных прав и законных интересов граждан. "Высказанные, в связи с этим, участниками "круглого стола" предложения будут учтены в ходе второго чтения законопроекта", - подчеркнул Пискарев.

Ранее он сообщал, что в комитет поступает огромное количество обращений от граждан с просьбой дать оценку тем или иным положениям инициативы. Интерес вызвали вопросы применения оружия, блокировки, оцепления, досмотра граждан, пояснял депутат.

Напомним главные новеллы. Так, предлагается разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности и т.п. В отсутствие владельца полиция должна "обеспечить сохранность ТС".

Среди резонансных норм - полномочие оцеплять территории и проникать в помещения или на земельные участки. В том же списке расширение перечня обстоятельств, при которых полицейский вправе применить огнестрельное оружие.