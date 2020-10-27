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27.10.2020 10:29
Рубрика: Власть

Комитет по безопасности одобрил законопроект о полиции

Текст: Татьяна Замахина
Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект закона "О полиции". Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав граждан и уточнение полномочий полиции.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Комментируя законопроект, председатель комитета Василий Пискарев отметил, что предложенные поправки учитывают правоприменительную практику и помогут усовершенствовать деятельность полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Концепция поддержанного сегодня комитетом законопроекта была также одобрена в ходе проведенного несколько дней назад "круглого стола" с участием правозащитников, представителей адвокатского сообщества, депутатов и сенаторов, а также Уполномоченного по правам человека в РФ, - сообщил он.

При этом в комитете видят необходимость более четко прописать некоторые положения законопроекта, добавил парламентарий. Это необходимо, чтобы исключить возможность нарушения конституционных прав и законных интересов граждан. "Высказанные, в связи с этим, участниками "круглого стола" предложения будут учтены в ходе второго чтения законопроекта", - подчеркнул Пискарев.

Ранее он сообщал, что в комитет поступает огромное количество обращений от граждан с просьбой дать оценку тем или иным положениям инициативы. Интерес вызвали вопросы применения оружия, блокировки, оцепления, досмотра граждан, пояснял депутат.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Напомним главные новеллы. Так, предлагается разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности и т.п. В отсутствие владельца полиция должна "обеспечить сохранность ТС".

Среди резонансных норм - полномочие оцеплять территории и проникать в помещения или на земельные участки. В том же списке расширение перечня обстоятельств, при которых полицейский вправе применить огнестрельное оружие.

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