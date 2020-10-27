В последнее время на дорогах активизировались мошенники. Они используют сравнительно новый, но хорошо зарекомендовавший себя способ облегчения кошельков доверчивых автомобилистов. Буквально на днях сотрудника "РГ" хотели таким образом "развести" на деньги.

Способ прост и не требует сноровки, как, например, имитация аварии при помощи куска мыла и "шкурки". Некий попутчик на своем автомобиле начинает активно сигналить и показывать на колесо, буквально вынуждая водителя остановиться. Далее он утверждает, что у вас из-под машины дым валит, и предлагает открыть капот.

Ничего не подозревающий автомобилист открывает капот, под него тут же ныряет заботливый попутчик и вылезает оттуда с руками, измазанными черным маслом, и с сочувствующим выражением на лице. Он предлагает взглянуть на ужас, который творится под капотом. А там двигатель действительно залит дымящимся маслом.

Далее возможны варианты. Добровольный помощник тут же обнаружит неисправность. Датчик давления масла сломался. По счастью, у него окажется с собой точно такой же, и он с удовольствием им пожертвует и даже сам заменит за небольшую сумму прямо тут, на дороге.

Либо он знает сервис поблизости, где с легкостью и быстро отремонтируют машину и прямо сейчас приедут с эвакуатором.

Кстати, "небезразличный" к чужому горю может сам оказаться водителем эвакуатора и тут же предложит на себе довезти до хорошего сервиса.

Однако отказываться стоит. Это довольно популярный способ обмануть ближнего неопытного автовладельца. Машину мошенники могли присмотреть на стоянке у торгового центра, предварительно убедившись, что в ней либо женщина, либо пенсионер, либо совсем молодой и неопытный водитель. Затем достаточно плеснуть на выхлопную трубу немного отработанного масла. Когда машина разогреется - дым пойдет, что надо. Далее - ловкость рук и никакого мошенничества. Пока водитель из салона дергает ручку, открывающую капот, его "помощник" открывает его снаружи, обильно поливая двигатель и руки припасенным отработанным маслом. На горячем двигателе оно начнет дымиться тут же.

"Небезразличный" к чужому горю помощник может "случайно" оказаться водителем эвакуатора и сам предложит отвезти машину в хороший сервис

Если замена датчика на дороге обойдется до 20 тысяч рублей, то в сервисе могут и капитальный ремонт двигателя "произвести" тысяч на 150. Причем после того как "помощник" пошурует под капотом, машина может и не завестись.

В общем, к такой нежданной помощи надо относиться очень настороженно. Незнакомец не должен пропадать из поля вашего зрения. И в любом случае не стоит отдавать машину в первый попавшийся сервис. Лучше проехать подальше, но к проверенным мастерам, пусть даже и на эвакуаторе, если водитель не уверен в своих автознаниях.