Способ прост и не требует сноровки, как, например, имитация аварии при помощи куска мыла и "шкурки". Некий попутчик на своем автомобиле начинает активно сигналить и показывать на колесо, буквально вынуждая водителя остановиться. Далее он утверждает, что у вас из-под машины дым валит, и предлагает открыть капот.
Ничего не подозревающий автомобилист открывает капот, под него тут же ныряет заботливый попутчик и вылезает оттуда с руками, измазанными черным маслом, и с сочувствующим выражением на лице. Он предлагает взглянуть на ужас, который творится под капотом. А там двигатель действительно залит дымящимся маслом.
Далее возможны варианты. Добровольный помощник тут же обнаружит неисправность. Датчик давления масла сломался. По счастью, у него окажется с собой точно такой же, и он с удовольствием им пожертвует и даже сам заменит за небольшую сумму прямо тут, на дороге.
Либо он знает сервис поблизости, где с легкостью и быстро отремонтируют машину и прямо сейчас приедут с эвакуатором.
Кстати, "небезразличный" к чужому горю может сам оказаться водителем эвакуатора и тут же предложит на себе довезти до хорошего сервиса.
Однако отказываться стоит. Это довольно популярный способ обмануть ближнего неопытного автовладельца. Машину мошенники могли присмотреть на стоянке у торгового центра, предварительно убедившись, что в ней либо женщина, либо пенсионер, либо совсем молодой и неопытный водитель. Затем достаточно плеснуть на выхлопную трубу немного отработанного масла. Когда машина разогреется - дым пойдет, что надо. Далее - ловкость рук и никакого мошенничества. Пока водитель из салона дергает ручку, открывающую капот, его "помощник" открывает его снаружи, обильно поливая двигатель и руки припасенным отработанным маслом. На горячем двигателе оно начнет дымиться тут же.
Если замена датчика на дороге обойдется до 20 тысяч рублей, то в сервисе могут и капитальный ремонт двигателя "произвести" тысяч на 150. Причем после того как "помощник" пошурует под капотом, машина может и не завестись.
В общем, к такой нежданной помощи надо относиться очень настороженно. Незнакомец не должен пропадать из поля вашего зрения. И в любом случае не стоит отдавать машину в первый попавшийся сервис. Лучше проехать подальше, но к проверенным мастерам, пусть даже и на эвакуаторе, если водитель не уверен в своих автознаниях.