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27.10.2020 16:27
Рубрика: В мире

На Канарах в отелях будут требовать справку об отсутствии COVID-19

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На Канарских островах будут требовать с туристов справку об отсутствии коронавируса. Этот документ понадобится предъявить при заселении в отель или при аренде квартиры. Таким образом местные власти хотят обезопасить единственный регион Испании, на который не распространяется режим чрезвычайного положения ("режим тревоги"), введенный несколько дней назад.

Фото: iStock
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В настоящее время правительство Канарских островов в срочном порядке разрабатывает необходимую для этого юридическую норму. Как ожидается, соответствующий указ будет принят в ближайшие дни. Канары станут первым испанским регионом, где установят подобный тип контроля за здоровьем путешественников. Требование коснется не только иностранцев, но и самих испанцев, проживающих на континенте. Формально обязать туристов пройти проверку на коронавирус или антитела к нему никто не может, зато нужную для этого поправку можно внести в правила аренды жилья, чем и решили воспользоваться власти Канарских островов.

Экономика данного региона Испании сильно зависит от туристов, ежегодно острова посещают около 15 миллионов путешественников. Из-за пандемии коронавируса многие рейсы на Канары были отменены, и лишь недавно Великобритания и Германия исключили острова из списка стран и регионов, куда не рекомендовано ездить. За несколько дней было осуществлено более сотни рейсов.

Тест на коронавирус, результаты которого будут требовать, необходимо сдать не более чем за 72 часа до путешествия. При необходимости, проверку можно пройти уже на Канарах в ближайшей клинике.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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