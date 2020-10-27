Новая технология повысит точность позиционирования до одного метра

Компания Oppo анонсировала технологию RTK, значительно повышающую точность позиционирования при навигации. Новый алгоритм позволит компании достичь точности до одного метра без дополнительного оборудования.

Отмечается, что китайская компания работала вместе с сотовым оператором China Mobile над улучшением навигационных систем. Так, в прошлом году было подписано партнерское соглашение между производителем смартфонов и сотовым оператором 5G Precise Positioning Alliance. Этот альянс должен содействовать развитию систем глобального позиционирования в сетях пятого поколения.

Технология использует информацию с GPS, вышек сотовой связи и всех датчиков внутри телефона (акселерометра, антенны и гироскопа). Алгоритм также помогает уменьшить помехи от других устройств в окрестности. "Технология RTK (Real Time Kinematic) не нова и является логичным решением улучшения геопозиционирования со спутников GPS, - говорит Сергей Кузьменко, старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества. - При работе с радиосигналом со спутника на точность измерения влияет множество сопутствующих помех - атмосферных, связанных с закрытием сигнала разными объектами и переотражением сигнала. Чтобы обойти помехи, принимаются и другие радиосигналы с окружающих источников, которые корректируют геопозицию до минимальных погрешностей".

По его словам, революционной эту разработку сложно назвать, но отметить компанию как первого производителя смартфонов с этой функцией можно. "Но следует учитывать, что высокая точность будет достигаться в телефонах только в тех местах, где размещены специальные сотовые вышки", - отметил эксперт. Кузьменко считает, что следует ожидать подобных решений и у конкурентов. В странах новая технология появится после обновления вышек сотовой связи.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что двухдиапазонный GPS-приемник сейчас есть в большинстве аппаратов, он обеспечивает схожую точность. "Революции здесь нет, поскольку с помощью A-GPS получаются примерно такие же цифры, как и в случае с RTK", - считает он.