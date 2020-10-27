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27.10.2020 15:30
Рубрика: Digital

Новая технология повысит точность позиционирования до одного метра

Текст: Иван Черноусов
Компания Oppo анонсировала технологию RTK, значительно повышающую точность позиционирования при навигации. Новый алгоритм позволит компании достичь точности до одного метра без дополнительного оборудования.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отмечается, что китайская компания работала вместе с сотовым оператором China Mobile над улучшением навигационных систем. Так, в прошлом году было подписано партнерское соглашение между производителем смартфонов и сотовым оператором 5G Precise Positioning Alliance. Этот альянс должен содействовать развитию систем глобального позиционирования в сетях пятого поколения.

Фото: iStock
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Технология использует информацию с GPS, вышек сотовой связи и всех датчиков внутри телефона (акселерометра, антенны и гироскопа). Алгоритм также помогает уменьшить помехи от других устройств в окрестности. "Технология RTK (Real Time Kinematic) не нова и является логичным решением улучшения геопозиционирования со спутников GPS, - говорит Сергей Кузьменко, старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества. - При работе с радиосигналом со спутника на точность измерения влияет множество сопутствующих помех - атмосферных, связанных с закрытием сигнала разными объектами и переотражением сигнала. Чтобы обойти помехи, принимаются и другие радиосигналы с окружающих источников, которые корректируют геопозицию до минимальных погрешностей".

По его словам, революционной эту разработку сложно назвать, но отметить компанию как первого производителя смартфонов с этой функцией можно. "Но следует учитывать, что высокая точность будет достигаться в телефонах только в тех местах, где размещены специальные сотовые вышки", - отметил эксперт. Кузьменко считает, что следует ожидать подобных решений и у конкурентов. В странах новая технология появится после обновления вышек сотовой связи.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что двухдиапазонный GPS-приемник сейчас есть в большинстве аппаратов, он обеспечивает схожую точность. "Революции здесь нет, поскольку с помощью A-GPS получаются примерно такие же цифры, как и в случае с RTK", - считает он.

Digital Технологии

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