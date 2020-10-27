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27.10.2020 16:36
Рубрика: Экономика

Около 72% российских аптек могут работать с маркированными лекарствами

Текст: Светлана Ментюкова

Около 72% российских аптек могут работать с маркированными лекарственными препаратами, осуществлять их продажу через кассы - 51% аптечных организаций. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ, единый оператор маркировки).

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"По данным системы ФГИС МДЛП на 26 октября, сейчас через кассы маркированные препараты продают 51% аптек, у 72% аптек они имеются на балансе. Участники оборота (в основном аптеки) все еще продолжают регистрироваться в системе. Это, к сожалению, замедляет вхождение розничного звена в маркировку", - рассказали в ЦРПТ.

Если на 23 октября в "Честном знаке" было зарегистрировано чуть более 77 тысяч участников оборота, то на 27 октября - почти 79 тысяч, уточнили представители оператора.

Для обеспечения бесперебойного обеспечения населения лекарственными препаратами ЦРПТ совместно с регулятором упростил движение маркированных лекарств в системе, переведя ее в "уведомительный" режим. Также, сообщили в центре, увеличена численность подразделений технической поддержки за счет формирования выделенной группы поддержки аптек и медицинских организаций, а также группы региональных менеджеров с физическим присутствием на местах - во всех субъектах РФ. "Группы будут в приоритетном порядке решать все вопросы, связанные с приемкой и продажей препаратов", - рассказали в ЦРПТ.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Отсутствие отдельных лекарств было выявлено менее чем в 18% аптек РФ

Для анализа эффективности принимаемых мер и ускорения движения лекарственных препаратов организован круглосуточный мониторинг на площадке Аналитического центра при Правительстве РФ.

Обязательная маркировка лекарственных препаратов введена в России с 1 июля 2020 года. К настоящему времени в обороте находится порядка 10-15% маркированных лекарств, около 1 млрд упаковок препаратов. Аптеки и больницы могут использовать немаркированные остатки до истечения срока годности.

Ранее сообщалось, что в связи с возросшим спросом на противовирусные препараты и антибиотики, Минпромторг временно перевел систему маркировки лекарств на "уведомительный" режим работы.

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