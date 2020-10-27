Пять фатальных ошибок, которые совершает каждый водитель

Ошибки, которые допускают за рулем новички и опытные водители, отличаются. Вместе с навыками вождения к автомобилистам приходит самоуверенность, которая зачастую ни к чему хорошему не приводит.

Есть несколько серьезных ошибок, которые присущи практически всем водителям. Стоит пересмотреть свои правила поведения за рулем, чтобы избежать серьезных последствий.

К примеру, многие автомобилисты не пропускают на автомагистрали тех, кто въезжает с прилегающих съездов на полосу разгона. Более того, несущиеся по главной полосе на полной скорости машины начинают сигналить фарами и мешать перестроению.

Однако по правилам, когда водитель оказывается на полосе разгона, он становится полноправным участником движения, поэтому на магистрали при перестроении автомобилей для этих участков действует принцип "помехи справа", пишет aif.ru. Это значит, что следующие по основным полосам машины должны пропустить тех, кто пытается встроиться в основной поток. Полоса разгона имеет конец, поэтому перестроение - это не прихоть водителя, а единственно возможный вариант действий.

Еще одна серьезная ошибка - смотреть в смартфон за рулем. Одни водители умудряются переписываться, другие - изучают социальные сети, третьи ищут музыку. Первое время кажется, что можно совмещать эти действия, контроль дорожной ситуации не теряется. Но в один момент - таково уж свойство психики - смартфон увлечет больше дороги, внимание ослабнет. А здесь недалеко и до аварии. Поэтому лучше сразу запретить себе брать в руки гаджет, когда садишься за руль.

Третья ошибка водителей со стажем касается дистанции, которую нужно держать относительно машины, идущей впереди. Особенно опасно это, когда вторая машина пускает в обгон вслед за первой. Даже если на горизонте не будет видно встречного автомобиля, то водитель второй машине может не успеть среагировать, например, на яму на дороге или другую опасность. Дистанцию нужно соблюдать - это раз, а два - не пускаться в обгон "паровозиком".

Еще одно упущение - излишне полагаться на разметку. Многие водители считают это поводом начать обгон, даже если дело происходит на поворотах или в холмистой местности. Нужно помнить ПДД: обгон запрещен за сто метров до железнодорожного переезда, в условиях плохой видимости, на вершинах холмов и перед пешеходными переходами. Вполне возможно, что за прерывистой разметкой вас будет ждать камера фотовидеофиксации, а затем и штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав за обгон в запрещенном месте.

Ошибка номер пять - неправильное торможение в повороте. Многие водители влетают в него на полной скорости, а затем тормозят на крутой точке, проходя ее максимально медленно. Это вредно для подвески и шаровых опор. А также повышает риск уйти в занос.

Снизить скорость нужно до поворота и войти в него на ровном газу. После вершины виража необходимо чуть прибавить газ, чтобы потянуть автомобиль к выходу из него. Так движение машины будет максимально стабильным.