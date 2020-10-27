Пятый регион Испании объявил об изоляции из-за коронавируса

Испанское автономное сообщество Страна басков, расположенное на севере государства, заявило об ограничении передвижения из-за коронавируса. Отныне жители региона не могут выехать из него без уважительных причин, закрыт и въезд на территорию.

"Изолированы также и муниципалитеты внутри самой Страны басков. Наша задача - полностью ограничить передвижение между территориями", - цитирует РИА Новости советника здравоохранения региона Гоцоне Сагардуи.

На прошлой неделе об ограничении передвижения в другие регионы заявили власти Наварры и Риохи, накануне к ним присоединились Астурия и Арагон. Число зафиксированных заражений с начала эпидемии в Испании перешагнуло миллионный рубеж (1,1 млн).

С воскресенья, 25 октября, в стране действует режим повышенной готовности. Он предусматривает комендантский час с 23:00 до 06:00 часов на всей территории. Также вводится запрет на проведение собраний и пересечение границ между регионам без уважительной причины. Власти на местах, исходя из ситуации, могут вводить дополнительные ограничения.